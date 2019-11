Laage

Am Sonntagabend, gegen 17:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 108 in Laage, Landkreis Rostock zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem heranfahrenden Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Fußgänger die Ampelkreuzung B 108/ Bahnhofstraße überqueren, als plötzlich ein PKW die Kreuzung aus Fahrtrichtung Rostock passierte und diesen erfasste. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus transportiert.

B108 blieb stundenlang gesperrt

Ob der 80-jährige Fahrer des Autos eine rote Ampel überfuhr oder der Fußgänger bei Rot die Straße überquerte, blieb zunächst unklar. „Dazu können nach gegenwärtigem Stand noch keine verlässlichen Aussagen gegeben werden“, sagte der Pressesprecher. Die B108 blieb mehrere Stunden halbseitig gesperrt.

Von RND/dpa