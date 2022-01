Laage: Maskierter Täter überfällt Supermarkt

Laage

Raubüberfall auf einen Supermarkt in Laage bei Rostock: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat am Montagabend ein Mann einen Supermarkt überfallen. Kurz vor Ladenschluss bedrohte er eine Verkäuferin mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Die Mitarbeiterin befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls allein im Markt. Nach der Übergabe des Geldes verließ der Täter den Markt in unbekannte Richtung.

Opfer konnte Täter beschreiben

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass 360 Euro aus der Kasse fehlten. Nach der Befragung des Opfers handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, 185 cm groß und von schlanker Statur. Er war bekleidet mit einer grauen Mütze, dunkler Jacke und trug zur Tat ein schwarzes Tuch über dem Mund.

Wer etwas beobachtet bzw. gehört hat oder Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bützow, Telefon 038461-4240, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ