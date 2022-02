Laage: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall nach Graupelschauer auf A 19

Laage

Ein hochmotorisiertes Auto mit zwei Urlaubern an Bord ist am Dienstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 bei Laage verunglückt. Während eines Graupelschauers verlor der Fahrer eines 500-PS-Mercedes die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte einen Abhang hinab.

Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr. Die beiden Urlauber aus Brandenburg, ein Mann und eine Frau, hatten gerade die Baustelle an der Anschlussstelle Laage in Richtung Rostock passiert. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen, obwohl nach Angaben von Zeugen zeitgleich ein Graupelschauer niederging. Das Fahrzeug geriet nach rechts in den Grünstreifen, rammte mehrere Zaunfelder, überschlug sich mehrfach und kam wieder auf den Rädern zum Stehen.

Beide Personen waren in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeschlossen und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden per Hubschrauber beziehungsweise per Rettungswagen in Kliniken transportiert. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 60 000 Euro.

Die A 19 wurde gesperrt.

Von Stefan Tretropp