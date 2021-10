Güstrow/Laage

Sie ist Güstrows wichtigste Zufahrtsstraße und sie ist gesperrt. Die Bundesstraße 103 kurz hinter der Autobahnabfahrt Kritzkow/Laage. Ab Sarmstorf kommen Autofahrer, die in die Kreisstadt Güstrow wollen, erst mal nicht weiter. Dabei ist die Bundesstraße die wichtigste Verbindung zwischen Rostock und Güstrow. Und auch die Autobahnbrücke über die A 19 an der Abfahrt Kritzkow ist weiter gesperrt. Wer nach Laage will, muss einen erheblichen Umweg fahren. Eine direkte Verbindung zwischen Güstrow und Laage gibt es nicht mehr. Wie lange der Zustand anhalten soll, ist noch unklar.

Claudia Ebert, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins in Laage zeigt sich betrübt über die Sperrungen. Der Oktober sei für den Handel häufig sowieso eine schwierige Zeit. „Uns fehlt das Spontangeschäft“, sagt sie. Es sei kaum noch Laufkundschaft in der Stadt unterwegs – vor allem von den Dörfern ringsum, die über die B 103 angeschlossen sind.

Fahrbahndecke wird bis Mitte November erneuert

Auf der wichtigen Verbindung zwischen Güstrow und Laage wird auf dem Abschnitt ab Sarmstorf die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten sollen noch einige Wochen andauern – ein Problem vor allem für Ladengeschäfte. „Ich habe das Gefühl, Kunden aus Kritzkow oder auch Plaaz bleiben weg, weil es zu kompliziert ist, in die Stadt zu kommen“, sagt die Inhaberin des Geschäfts Uhren & Schmuck Ebert.

Letztendlich würden sich aus der gesperrten Autobahnbrücke und der gesperrten B 103 große Probleme für die Wirtschaft in der Stadt ergeben. „Man hat doch gewusst, dass die Brücke marode ist. Warum wurde nicht früher gehandelt“, so Claudia Ebert. Sie fragt sich, warum es keine Behelfsbrücke gibt. „Vielleicht hätte es auch eine Tonnenbegrenzung für Lkw getan oder eine einseitige Sperrung. Jetzt sind wir abgehängt und wissen nicht, wie lange noch“, so ihr Vorwurf.

„Das ist bitter – vor allem durch die hohen Spritpreise, Umwege zu fahren ist teuer. Dennoch müssen die Arbeiten gemacht werden." Axel Wulff, Gewerbeverein Güstrow

Gewerbeverein Güstrow: Teure Umwege durch hohe Spritkosten

Axel Wulff ist Vorsitzender des Gewerbevereins in Güstrow und sagt: „Das ist bitter – vor allem durch die hohen Spritpreise, Umwege zu fahren ist teuer.“ Dennoch betont er, dass die Arbeiten gemacht werden müssen. „Das müssen wir eben akzeptieren“, so Wulff weiter. Für die lokale Wirtschaft hätten Baustellen immer Auswirkungen. „Dafür profitieren andere davon – zum Beispiel der Straßenbau“, sagt Gewerbevereinschef Axel Wulff.

Ein Großteil der Autofahrer, die von Rostock nach Güstrow fahren wollen, nutzen nun die Autobahnabfahrt Glasewitz. Dort kommt es dadurch aber immer wieder zum Stau. Dies führt vor allem während der morgendlichen Pendlerzeit zu einem Rückstau bis weit auf die A 19. „Grund hierfür ist die geltende Vorfahrtsregelung am Ende der Rampe auf die Landstraße 14“, hat auch das zuständige Amt für Straßenbau Stralsund erkannt.

Straßenbauamt will extremen Rückstau auf Autobahn beheben

Seit Donnerstag wurde dort nun die Verkehrsführung geändert. Das Straßenbauamt hat am Donnerstag am Ende der Abfahrt eine Bauampel aufgestellt, die den Verkehr regelt. „Ein zusätzlicher Sensor im Bereich der Autobahn erfasst die Staulänge auf der Abfahrt. Erreicht diese ein kritisches Maß, schaltet die Ampel am Ende der Abfahrt auf Dauergrün, bis die Verkehrssituation entschärft ist“, heißt es aus der Behörde. Mit dieser Maßnahme will das Straßenbauamt Stralsund den morgendlichen Stau regulieren und die Verkehrssicherheit erhöhen. Dennoch werden Autofahrer gebeten, an der Abfahrt besonders vorsichtig zu sein. Die Lage werde weiter vom Straßenbauamt beobachtet, heißt es. Gegebenenfalls soll die Ampelschaltung angepasst werden.

Autofahrern aus Rostock Richtung Güstrow wird empfohlen, ebenfalls die Abfahrt Laage und die ausgeschilderte Umleitungsstrecke Richtung Güstrow zu nutzen. Die führt durch das kleine Dorf Karow. Güstrow erreichen Autofahrer so über die Ortseinfahrt zur Schwaaner Straße. Die B 103 soll noch bis zum 12. November gesperrt bleiben.

Wie lange hingegen die Autobahnbrücke über die A 19 gesperrt bleibt, ist bislang unklar. Seit Ende Juli darf kein Auto die Brücke mehr passieren. „Die Tragfähigkeit dieser Brücke ist seit circa drei Jahren eingeschränkt, der Ersatzneubau ist in Planung“, teilte Cornelia Mitschka, Sprecherin der Autobahn GmbH mit. Ende des Jahres soll erst die Ausschreibung für die Brückenbauarbeiten veröffentlicht werden. Allein Fußgänger und Radfahrer können die Brücke noch nutzen.

Von Michaela Krohn