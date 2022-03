Ladendieb in Güstrow gefasst: Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Güstrow

Mitarbeiter des Netto-Marktes in der Neuen Straße in Güstrow (Landkreis Rostock haben am Freitagnachmittag einen Mann beim Diebstahl erwischt. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, konnte der Täter zunächst flüchte, er wurde jedoch durch einen beherzt eingreifenden Zeugen noch vor dem Eintreffen der Polizei gestellt. Durch die Discounter-Mitarbeiter konnten die entwendeten Waren übernommen und die Identität des Diebes geklärt werden.

Allerdings nutzte der Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei eine günstige Gelegenheit zur Flucht. Die Ermittlungen ergaben, dass gegen den Tatverdächtigen zwei Haftbefehle vorliegen. Diese konnten bei einem Folgeeinsatz wegen ruhestörenden Lärms vollstreckt werden, bei dem der vermeintliche Ladendieb angetroffen wurde. Erstattet wurde zudem Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Von OZ