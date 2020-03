Lächeln in der Rostocker Straßenbahn

Rostock

Die Straßenbahn kurvt holprig über die Schienen. Als erstes fallen mir die beiden Schaffner auf, die lächelnd vorne aus dem Fenster in Richtung der Station blicken. Sie lächeln mich freundlich an. Ich lächele zurück. Ich fühle mich gleich fröhlicher und steige unbesorgt in das Fahrzeug.

Ich erinnere mich an einen Artikel, den ich vor einigen Tagen ich gelesen hatte. Über eine neue Straßenbahn. In China. Die ganz ohne Fahrer auskommt. Vorteile hin oder her, das Vertrauen in die Fahrer entsteht für mich auch mit eben einem solchen Lächeln. Eine Bahn, die nur von Technik gesteuert wird, möchte ich mir in Rostock lieber nicht vorstellen. Menschlichkeit ist etwas, was dieses Stadt so für mich ausmacht.

Und ist gerade die nicht auch etwas, was Technologie niemals kopieren kann? Zu wissen wer mich fährt, macht meine Reise, zumindest gefühlt, um ein ganzes Stück sicherer. Nun haben wir meine Haltestelle erreicht. Die beiden Herren winken mir noch mal zum Abschied. Die Zukunft soll bitte weiterhin von Gesichtern geprägt sein, auf die ich mich verlassen kann.

Von Anna-Katharina Fischer