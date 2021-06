Das Sozialministerium hat kurzfristig bekanntgegeben, dass die Betreuungszeit für Hortkinder in MV – ohne Mehrkosten für die Eltern – in den Sommerferien auf zehn Stunden pro Tag erweitert werden kann. Was Rostocker Träger dazu sagen und wie Kinder dafür angemeldet werden können, erfahren Sie hier.