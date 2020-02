Lakritz, Klebstoff und Speck: So verrückt schmeckt’s bei der Rostocker Bierbühne

Rostock

Das dunkle Bier hat einen ungewöhnlichen Beigeschmack: Er erinnert mich an Speck – oder zumindest an Geräuchertes. Als Praktikant bei der OSTSEE-ZEITUNG hatte ich mich für ein Bier-Seminar in der Rostocker Bierbühne angemeldet. Dass es dabei Grenzerfahrungen geben würde, hatte Inhaber Micha Reese vorher versprochen: „Heute werden wir entdecken, wo unsere persönlichen Grenzen liegen, und die dann überschreiten.“

An diese Grenzen heranzukommen, ist für deutsche Bier-Fans nicht unbedingt schwer. In meinem Heimatland USA gehört die Craft-Bier-Szene bereits zum Alltag. Die Vereinigten Staaten haben in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung des handwerklich hergestellten Biers aus kleinen Brauereien erlebt. 2019 gab es dort etwa 7500 Craft-Bier-Brauereien. Und die Zahl wächst ständig. Der Jahresumsatz der Branche beträgt alleine in den USA 76 Milliarden US-Dollar (72,3 Milliarden Euro).

Ungewöhnliche Zutaten sind normal

Ich habe selbst bei einer Craft-Bier-Brauerei gearbeitet, als Kellner in der Brauereigaststätte. Unsere beliebteste Biersorte hieß „Blü Bobber“ – mit Blaubeergeschmack. Obwohl das für manche, vor allem hier in Deutschland, abstoßend klingt: In der Craft-Bier-Szene ist das normal. Ungewöhnliche Zutaten führen zu neuen Geschmacksrichtungen, nach denen die Fans gieren.

Ungewöhnlich ist sicher auch das anfangs erwähnte dunkle Bier: Ein besonders starkes Stout-Bier aus England, das laut Reese „schinkig“ schmeckt. Andere Besucher erkennen Kaffee- oder Schokoladennoten. Es ist das letzte von sieben Bieren, die an diesem Abend verkostet werden. Das vorletzte ist mein persönlicher Favorit: ein Red Ale aus Schottland, das in Rumfässern gelagert wird und auch tatsächlich eine starke Rumnote aufweist. Um den Geschmack der einzelnen Biere noch zu intensivieren, stehen würziges Popcorn, Baguette und Schokoladenkekse bereit.

Mehr oder weniger überraschend

Von jedem Bier bekommen die Teilnehmer 0,1 Liter eingeschenkt. Den Anfang machen helle Biere. Das erste, ein leicht gehopftes Lager, nennt Reese ein „Durstbier“. Es ist mild und süffig, „da geht auch noch ein zweites oder drittes“. Das vierte Bier, ein New England India Pale Ale, riecht zunächst einmal befremdlich und sieht aus wie trüber Apfelsaft. Doch der Geschmack ist absolut ungewöhnlich – zumindest für die meisten deutschen Probanden. „Ein sehr, sehr krasses Bier“, betont Reese. „Es ist hopfen-, malz- und hefelastig – alles auf Anschlag.“

Für mich als Craft-Bier-Fan, der schon einige Verkostungen mitgemacht hat, war das Bier dagegen nicht so überraschend. In den USA kennen wir India Pale Ales ( IPA) schon lange.

Craft Bier: intensiv und abwechslungsreich Craft Bier ist handwerklich gebrautes Bier, das aus besonders hochwertigen Zutaten hergestellt wird. Oft kommen sie aus kleinen Brauereien, die von innovativen Braumeistern geleitet werden, die auch gerne mit ungewöhnlichen Ingredienzen experimentieren, so dass die Ergebnisse an Kürbis, Ananas oder Kuchen erinnern. Der Geschmack der Biere ist daher meist intensiver und abwechslungsreicher als der von industriell gebrauten Bieren. Viele Craft Biere entsprechen dennoch dem Deutschen Reinheitsgebot von 1516, das nur Gerste, Hopfen und Wasser (Hefe war damals noch unbekannt) für die Herstellung von Bieres zulässt. Aufgrund dieser Beschränkung ist die Craft-Bier-Szene in Deutschland allerdings auch weniger verbreitet als in anderen Ländern.

Es folgt mit einem belgischen Trappistenbier das stärkste Bier des Abends: 9,0 Prozent hat es. Laut Reese schmeckt es unter anderem nach „ Lakritz, Klebstoff und Dörrobst.“ Der Alkohol sei dabei geschmacklich gut eingebunden, meint Reese. Daher werde es in Belgien von Gastwirten gerne genutzt, um deutsche Touristen betrunken zu machen. Für mich sticht der Alkohol allerdings im Vergleich zu den anderen Bieren ziemlich hervor.

Industriebiere seien schlecht

Reese bietet in seiner Bierbühne zweimal im Monat das Bier-Seminar für 35 Euro an. Dabei informiert er auch über Herstellung und Herkunft der Biere und hält auch mit seiner Meinung über sogenannte Industriebiere nicht hinter dem Berg: „Ich mache Industriebier nicht schlecht – es ist schon schlecht.“ Und dabei herrsche auch noch eine Monokultur: „Wenn du in Deutschland ein Bier bestellst, fragt keiner, was für ein Bier du willst. Du bekommst automatisch ein Pils.“ Auch habe ich schon festgestellt, dass in deutschen Kneipen meist nur zwei oder drei Biere zur Auswahl stehen. In den USA sind zehn oder mehr normal.

Die Kombination aus Unterhaltung, Information und beeindruckenden Geschmackserlebnissen macht die Seminare in der Bierbühne zu einem Erlebnis, das ich gerne weiterempfehle. Zumal wegen der geringen verkosteten Mengen am nächsten Tag kein dicker Kopf droht. Und ein Teilnahme-Zertifikat gibt es am Ende auch – das macht sich sicher gut in meinem Lebenslauf, wenn ich wieder zurück in den USA bin.

„Ich habe früher nicht gerne Craft-Bier getrunken, weil es immer irgendwie nach Grapefruit schmeckte. Aber heute habe ich gelernt, dass es tatsächlich viel mehr gibt.“ ( Lisa Böhm)

„Ich bin eigentlich keine Biertrinkerin. Aber ich bin positiv überrascht und werde spezielle Sorten wohl weiter trinken.“ (Olga Chernova)

Ich komme selbst aus der Gastronomie und trinke gerne Bier. Ich fand es sehr lehrreich.“ (Peter Grälert)

Von Maxwell Honzik