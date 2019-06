Lambrechtshagen

Wenn es rund um die Lambrechtshäger Kirche summt und brummt, dann ist Peggy Rotter glücklich. Schließlich war es ein Ziel der Gemeinde, mit einer eigens angelegten Bienen- und Schmetterlingswiese mehr Insekten auf das Gelände zu locken. Rasenmähen ist auf dem Grundstück, das zwischen Friedhof und kommunaler Feierhalle liegt, deshalb nicht erwünscht. Die Kirchengemeinde westlich von Rostock sei gerade in einem Wandel begriffen.

„Es geht um Nachhaltigkeit, ein Bewusstsein für ökologisches und faires Leben und die Bewahrung der Schöpfung“, sagt Pastorin Peggy Rotter. Mit rund 500 Mitgliedern sei die Gemeinde schließlich so groß wie ein mittelständisches Unternehmen und könne dadurch viele Menschen erreichen. „Wir haben schon Vorträge organisiert, bei Gemeindeabenden gemeinsam Brotbeutel genäht, die Beleuchtung im Begegnungshaus auf LED umgestellt und wir nutzen nur noch fairen Kaffee beim Seniorennachmittag“, nennt die 40-Jährige einige Beispiele. Zudem würde auf Plastikgeschirr und -besteck verzichtet. „Das klappt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess. Und es geht auch nicht darum, die gegenwärtige Ist-Situation zu dramatisieren, sondern das Bewusstsein langfristig zu ändern.“

Eine-Welt-Kiste bietet faire Lebensmittel vor Ort

Wer in der Landkreis-Gemeinde wohnt, aber keine Möglichkeit hat, zum Einkaufen in den Eine-Welt-Laden nach Rostock zu fahren, muss dank des Engagements zweier Gemeindemitglieder nicht auf fair gehandelte Waren verzichten.

Die Eine-Welt-Ecke mit fair gehandelten Produkten im Begegnungshaus. Lambrechtshagen Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Wir haben im Begegnungshaus eine faire Kiste etabliert. Dort gibt es Schokolade, Kaffee, Tee und andere Kleinigkeiten, die wir aller paar Wochen in Rostock holen und den Bestand dann wieder nachfüllen“, sagt Simona Ellenrieder, die zusammen mit Ulrike Giese das Kistenprojekt übernommen hat.

Sommerfest bringt die Gemeinde in Bewegung

Kommenden Sonnabend steht bei der Kirchengemeinde ab 15 Uhr das jährliche Sommerfest an. „Und es hat erstmals ein Motto: Bewusst bewegen“, sagt die Pastorin. Zum Programm gehören neben einer Andacht mit anschließendem Kaffeetrinken im Pfarrgarten auch Puppentheater mit Cornelia Unrauh sowie ein Chorkonzert in der Kirche. „Unsere nachhaltigen Ziele werden natürlich auch beim Fest eingehalten“, sagt Peggy Rotter – mit Bratwürsten aus der Region, Ketchup und Senf aus Glasflaschen, recycelbare Servietten und richtigem Geschirr sowie Besteck.

Das Festprogramm auf einen Blick Das Sommerfest der Kirchgemeinde Lambrechtshagen beginnt am 22. Juni um 15 Uhr mit einer Freiluft-Andacht im Pfarrgarten sowie anschließendem Kaffeetrinken. Um 16.30 Uhr gastiert Cornelia Unrauh mit ihrem Puppentheater und dem Stück „Die drei kleinen Schweinchen“ in der Scheune. Um 17.30 Uhr gibt es ein Chorkonzert in der Kirche und ab 18 Uhr wird gegrillt. Zum Nachmittagsprogramm gehören noch der Sponsorenlauf, Spielen, Basteln, Ponyreiten und ein Flohmarkt von Kindern für Kinder.

Passend zum Motto sollen sich am Tag des Festes auch die Besucher bewegen. „Wir planen einen Sponsorenlauf“, sagt Simona Ellenrieder. Die Teilnahme soll für alle Generationen möglich sein. „Während die Kinder rennen, können die Senioren spazieren“, erklärt Pastorin Rotter. Familie, Freunde oder Nachbarn können den Teilnehmern pro Runde einen individuell vereinbarten Spendenbetrag zahlen. „Je nachdem, wie viel zusammen kommt, wollen wir damit Familien in Afrika unterstützen“, sagt Ellenrieder.

Auch Nächstenliebe ist nachhaltig

Eine Ziege koste 28 Euro, ein Schaf 44, ein Fahrrad 100 und ein Bienenstock 120 Euro. Für die Familien vor Ort in Afrika seien diese Dinge aber von unschätzbarem Wert, um ihre Existenz zu sichern und die Chance auf ein besseres Leben zu bekommen. „Die Nachhaltigkeit gilt in diesem Fall über die Gemeindegrenzen hinaus – in Form von Nächstenliebe“, sagt die junge Pastorin. Die positiven Folgen des Sponsorenlaufes sollen deshalb auch mit den Kindern in der Christenlehre thematisiert werden, damit die Mädchen und Jungen sehen, wie sie gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen können.

Claudia Labude-Gericke