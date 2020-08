Lambrechtshagen

Glück gehabt: Bei Regen hätte Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) durch tiefe Pfützen waten müssen, um zum Begegnungshaus der Kirchgemeinde Lambrechtshagen zu gelangen. Nur der halbe Pfarrweg im denkmalgeschützen Ensemble von Kirche, Pfarrhaus, Friedhof und Begegnungshaus ist gepflastert. „Aber wir wollen ja nicht auf halbem Wege stehen bleiben“, begrüßt Pastorin Peggy Rotter augenzwinkernd den Geldboten aus Schwerin.

10 000 Euro Eigenanteil aus Privatspenden

„Wir wollen ja nicht auf halbem Wege stehen bleiben.“ Pastorin Peggy Rotter Quelle: Doris Deutsch

Einen Zuwendungsbescheid über 30 000 Euro hat Caffier im Gepäck. Fördergeld, das die Kirchgemeinde über die CDU-Fraktion des Landtags zur Vollendung ihres Pfarrwegs beantragt hat. Das Geld stammt aus dem Strategiefonds des Landes. Insgesamt 40 000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. „Das restliche Geld haben wir durch Privatspenden und einen Zuschuss der Gemeinde zusammengetragen“, berichtet die Pastorin. Sie sei nun guter Hoffnung, dass schon bald mit der Fertigstellung des Weges begonnen werden kann, damit auch Mütter mit Kinderwagen und Senioren mit Rollatoren sicher und trockenen Fußes die Räume im Begegnungshaus und den Friedhof erreichen können.

Peggy Rotter erinnert an den „Glücksfall“, als vor drei Jahren Azubis der Rostocker abc Bau GmbH das „Pflastern wie im Mittelalter“ erlernen sollten. Der Pfarrweg in Lambrechtshagen war dafür ein geeignetes Ausbildungsprojekt. Auf 25 Metern haben die Lehrlinge 60 Quadratmeter unbehauene Feldsteine verlegt und im Mittelstreifen 40 Quadratmeter künstliches Pflaster. Die Azubis haben die anspruchsvolle Aufgabe bestens gemeistert. „Aber leider gab es nur einen Jahrgang, der das Verlegen von Kopfsteinpflaster lernen musste“, sagt die Pastorin schmunzelnd. Seitdem ist der Pfarrweg nur eine halbe Sache.

Einwohner spenden Geld und bringen Feldsteine

„Das ist doch kein Zustand, dieser ausgefahrene Sandweg, da muss man was tun.“ Rudi Esins (67) aus Sievershagen Quelle: Doris Deutsch

Doch die Kirchgemeinde blieb am Ball, beantragte schon vor gut zwei Jahren Fördermittel und sammelte Gelder über die zweckgebundene Bauausgangskollekte, sprach gezielt Sponsoren an. „Ein Quadratmeter kostet etwa 65 Euro“, erklärt die Pastorin. Rudi Esins aus Sievershagen hat erst vor einer Woche gleich drei Quadratmeter „gekauft“. Auch in den beiden Jahren zuvor hat der 67-Jährige Geld für den Wegebau gespendet. „Das ist doch kein Zustand, dieser ausgefahrene Sandweg“, sagt Esins. Er war früher Bauingenieur und habe zudem eine enge Bindung zur Gemeinde, zum Gelände. „Da muss man was tun, jeder, wie er kann“, findet der Rentner.

„Ich freue mich über das tolle Zusammenleben hier, deshalb machen wir einfach mit.“ Landwirt Nils Postma Quelle: Doris Deutsch

Landwirt Nils Postma steuert Steine bei. „Feldsteine aus Lambrechtshagen, die beim alljährlichen Steinesammeln anfallen“, erzählt Postma. Er ist begeistert, wie die Pastorin immer mehr Aktivitäten für Kinder und Senioren in der Gemeinde etabliert. „Ich wohne mit meinen Eltern, beide über 70, in Lambrechtshagen und freue mich über das tolle Zusammenleben hier, deshalb machen wir einfach mit.“

Nächstes Projekt: Sanierung des Kirchengewölbes

Im denkmalgeschützten Ensemble wartet schon die nächste Herausforderung. „Das Kirchengewölbe muss dringend saniert werden“, sagt Pastorin Rotter. Beim Blick nach oben werden große Risse sichtbar, das Kirchendach drückt. Auch für dieses Bauvorhaben wurden im Mai dieses Jahres Fördergelder beantragt. Und CDU-Fraktionschef Torsten Renz kann da gleich eine frohe Botschaft überbringen. „Sie liegen auf Platz 129, nicht auf der Warteliste, sondern bei der Abarbeitung der Anträge und die ist nun schon bei Nummer 115.“ Lange könne es also nicht mehr dauern, bis über die 130 000 Euro Förderung für das insgesamt 150 000 Euro schwere Instandsetzungsvorhaben des Gewölbes abgestimmt werde.

Renz informiert, dass in den vergangenen drei Jahren 13 Millionen Euro aus dem Strategiefonds des Landes für Kirchensanierungen verwendet wurden. Im Schnitt bewegten sich die Fördersummen um die 100 000 Euro. „Wir brauchen einfach Tipps von der Basis, wo das Geld sinnvoll eingesetzt werden kann“, betont Renz. In Lambrechtshagen sei dies der Fall.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) spielt Orgel in der Lambrechtshäger Kirche. Quelle: Doris Deutsch

Innenminister an der Orgel: „Leicht verstimmt.“

„Die Kirchgemeinde hier lebt“, das fällt auch Innenminister Caffier sogleich auf. Er lässt sich die Kirche zeigen, die Risse im Gewölbe und erklimmt dann die Treppe zur Orgel. Caffier, Sohn einer Pastorenfamilie, spielt schon von Kindesbeinen an Orgel und lässt dann auch beim Besuch in Lambrechtshagen was hören. „Leicht verstimmt, zumindest einzelne Manuale“, lautet sein Fazit danach. Doch dafür gebe es keine Fördergelder. „Vielleicht aber für die Feuerwehr“, hofft Bürgermeister Holger Kutschke, der den Minister kurzerhand zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lambrechtshagen entführt.

Von Doris Deutsch