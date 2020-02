Reutershagen

Das Land muss kräftig investieren, damit seine Behörden in Rostock arbeitsfähig bleiben: Für rund 2,7 Millionen Euro wird das ehemalige Flüchtlingsheim An der Jägerbäk in Reutershagen umgebaut. Hintergrund: Während die Mietverträge für die Büroräume an der Erich-Schlesinger-Straße schon jetzt auslaufen, wird das neue, rund 44 Millionen Euro teure Behördenzentrum an der Blücherstraße frühestens 2023 fertig. Für mehr als 200 Beamte muss also eine Übergangslösung her – und dabei fiel die Wahl auf die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft, in der einst die Hanseatische Weiterbildungs- und Beschäftigungsgemeinschaft Rostock (HWBR) ihren Sitz hatte.

Im Ortsbeirat Reutershagen sorgt die Investition in Millionenhöhe jedoch für kritische Nachfragen. „Wie nachhaltig ist ein Umbau, der nur auf vier Jahre ausgelegt ist?“, fragt etwa die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Adelheid Priebe ( SPD). Gibt es ein Konzept für die Nachnutzung? Die Leiterin des zuständigen Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes (SBL) Rostock, Carmen-Alina Botezatu, beruhigt: „Mit dem Umbau wird das Gebäude zunächst an sich nachhaltig aufgewertet.“ Dabei profitiere die Hansestadt als Eigentümerin des Hauses: Denn das Land finanziert den Umbau als Mieter komplett allein. Ein Konzept der langfristigen Nachnutzung werde noch erarbeitet, so Botezatu weiter.

Technische Sanierung kostet am meisten

Kritik an den hohen Kosten für eine Übergangslösung hat es schon einmal gegeben: Als das Rostocker Finanzamt 2017 für 6,7 Millionen Euro saniert wurde, mussten die Mitarbeiter vorübergehend in den Sirius-Business-Park in Schmarl ziehen. Auch dort waren Umbauarbeiten nötig. Die Kosten damals: rund 250 000 Euro. Der Bund der Steuerzahler in MV stellte jedoch infrage, ob der Umbau unbedingt sein musste und nicht andere Varianten sinnvoller gewesen wären. Das Land hielt dagegen: „Das ist die beste Lösung.“

Viel Geld kostet beim jetzigen Umbau die Sanierung der fachtechnischen Installationen wie Elektro-, IT- und Klimatechnik. „Ein zweiter Anteil ist der notwendige bauliche Brandschutz und die Sicherheitstechnik“, sagt SBL-Leiterin Botezatu. Hinzu komme der komplette Innenausbau: „Bodenbeläge werden erneuert, Wände und Decken neu gestrichen, bestehende Türen erhalten, aufgearbeitet und dem Standard angepasst.“

Einzug ab April 2020

Baubeginn war bereits im vergangenen Sommer. Die Übergabe an die Behörden soll geschossweise ab April 2020 erfolgen: Neben den 111 Mitarbeitern des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr sollen auch die 106 Mitarbeiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg in dem Gebäude untergebracht werden. Angesichts der hohen Mitarbeiterzahl befürchtet der Ortsbeirat jedoch, dass die vorhandenen Parkplätze nicht ausreichen. „Da ist es schon jetzt knüppelvoll“, heißt es. Das Land verweist hier auf die gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr – direkt gegenüber von dem Gebäude hält die S-Bahn.

Im neuen Behördenzentrum an der Blücherstraße sollen zukünftig mindestens 400 Mitarbeiter tätig sein. Das ehemalige Polizeirevier wird zum Dienstsitz für das Landesamt für Gesundheit und Soziales, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, das Landesamt für Verkehr und Straßenbau sowie das Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock.

Ämter weichen auch auf andere Gebäude aus

Bis zur Fertigstellung des Behördenzentrums im Jahr 2023 werden die Ämter nun auch in einer alten Villa an der Stephanstraße und in einem Gebäude am Friedrich-Engels-Platz untergebracht. Hier fallen laut Botezatu aber keine so hohen Kosten an wie beim Umbau des Komplexes An der Jägerbäk: „Da beide Gebäude bereits als Verwaltung genutzt wurden und werden, beschränken sich die Umbauarbeiten auf die Anpassungen an den technischen Standard des Landes und der Sicherheit“, sagt die SBL-Chefin.

