Land setzt Hochschulbetrieb aus: Auch die Mensen schließen

Rostock/Wismar

Das Land Mecklenburg-Vorpommern entschied heute, den Lehrbetrieb an den Hochschulen aufgrund des Coronavirus bis einschließlich 19. April auszusetzen. Auch die Mensen des Studierendenwerks in Rostock und Wismar bleiben ab dem 14. März geschlossen. Die Verpflegung an den Campus in Rostock und Wismar werden somit vorerst ausgesetzt.

Die Beratungen im Studierendenwerk werden ab sofort bis auf Weiteres nur noch telefonisch oder per Mail durchgeführt. Das betrifft die Sozial-, Rechts- und Psychologische Beratung sowie die BAföG- und Studienfinanzierungsberatung. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, durch die wir sowohl die Studierenden als auch unsere Mitarbeiter schützen möchten“, so Geschäftsführer Kai Hörig.

Wer in einem Wohnheim untergebracht ist, wurde zudem per Mail über Hygienemaßnahmen informiert, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen können. Ein- und Auszüge werden möglichst ohne persönlichen Kontakt abgewickelt, um das Risiko zu minimieren, heißt es. Bei Fragen können sich die Bewohner telefonisch oder per Mail an ihre Sachbearbeiter wenden.

Von OZ