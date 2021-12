Schwerin

Frohe Kunde kurz vor Weihnachten für die Beschäftigten der MV Werften? Nach OZ-Informationen soll der Schweriner Landtag noch in dieser Woche für eine erneute Unterstützung der angeschlagenen Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund stimmen. Demnach bereitet die Koalition von SPD und Linke einen Dringlichkeitsantrag für Freitag vor.

Kommenden Mittwoch soll der Finanzausschuss des Landtags eine hohe Millionenhilfe absegnen. Käme es nicht dazu, drohe den Werften die Zahlungsunfähigkeit, berichten Insider. Das erste Schiff der riesigen Global Class (342 Meter lang) könnte dann wohl nicht fertiggestellt werden.

Ministerium: Ohne frisches Geld kein Schiff „Global 1“

Die MV Werften und ihr Besitzer Genting Hongkong sollen eine aktuelle Liquiditätslücke von 148 Millionen US-Dollar angemeldet haben (die OZ berichtete). Rund 88 Millionen Dollar davon müsste das Land zuschießen. Noch in diesem Jahr brauche es eine Entscheidung. Sonst wären „Fertigstellung und Ablieferung der Global 1 nicht mehr sicher“, lässt MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) seinen Sprecher erklären.

Kommentar: Erneute Rettung der MV Werften ist eine Mission mit Fragezeichen

Land und Bund verhandeln derzeit auf Hochtouren. Mit dem Votum zur Finanzspritze ginge Schwerin quasi in Vorleistung. Bund und Genting müssten nachziehen, um die Liquiditätslücke zu schließen, heißt es. Hier sind jeweils 30 Millionen Dollar im Gespräch.

Genting hat Anfang der Woche an der Börse mitgeteilt, genau diese Summe eingesammelt zu haben. „Wir befinden uns derzeit in einem intensiven Austausch mit dem Bund und dem Eigentümer Genting zum weiteren Vorgehen“, sagt Finanzminister Heiko Geue (SPD).

Gewerkschaft: „Uns läuft die Zeit davon“

„Uns läuft die Zeit davon“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock/Schwerin. Zum Jahresende müsse Klarheit her, sonst stünden viele Beschäftigte vor dem Aus. Die MV Werften haben im Sommer mehr als 500 Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft geschickt. Im Jahr 2022 könnten weitere rund 2000 folgen, wenn es neben dem Kreuzfahrtschiff „Global 1“ keine neuen Aufträge gibt. Davon allerdings sei „derzeit nichts zu hören“, so Schad. Die MV Werften haben bisher nicht auf eine OZ-Anfrage reagiert.

Eine Personalie könnte positiv für MV wirken – so die Hoffnung in der Landespolitik: Die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne) aus Stralsund soll offenbar neue Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft werden. Eine Schlüsselposition, unmittelbar angebunden beim neuen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Müller will sich derzeit weder zu Posten noch MV Werften äußern.

Im Gespräch ist auch ein Verkauf einzelner oder Teilstandorte der MV Werften. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) bekräftigte vor wenigen Tagen das Interesse seiner Stadt, das Werften-Areal für gut zehn Millionen Euro zu übernehmen. Nordic Yards, früherer Eigner der Werften, zeigt Interesse an Stralsund und Warnemünde – um Offshore-Plattformen zu bauen.

Von Frank Pubantz