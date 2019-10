Landesrockfestival MV: Diese Bands rocken in Rostock

Rostock

Gitarrenriffs und Schlagzeugsoli, feiernde Fans und Bands außer Rand und Band: Das sind die Zutaten für das Landesrockfestival MV. Das Konzertevent steigt am Sonnabend (19. Oktober) im Rostocker Mau-Club und bietet sechs Newcomern eine Bühne. In diesem Jahr geht das Festival in die 27. Runde und diese Musiker sind mit dabei:

Die Bands und Solokünstler müssen sich vor Publikum und einer Expertenjury aus dem Musikbusiness beweisen. Wer dabei am meisten rockt, kassiert Preisgelder, die Einladung zu einem Support-Gig im Mau oder eine Fahrkarte zum Bundesfinale von „ Local Heroes“. Durch den Abend führt Tobias Wolff, der selbst schon als Teil mehrerer Bands, etwa „The Hoodoo Two“ oder „Country King“, bei vergangenen Landesrockfestivals teilgenommen hat.

Bereits seit 27 Jahren organisieren der Landesverband für Populäre Musik und Kreativwirtschaft MV und der Mau-Club Rostock das Landesrockfestival. Seither erfreut sich das Event ständig steigender Besucherzahlen und einer guten Resonanz bei Musikern und Publikum.

Tickets und Preise Das 27. Landesrockfestival findet am 19. Oktober im Rostocker Mau-Club statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 6 und an der Abendkasse 8 Euro. Die Bands treten um verschiedene Auszeichnungen gegeneinander an. Vergeben werden der mit 1000 Euro dotierte Jurypreis inklusive eines Auftritts beim Local-Heroes-Bundesfinale, der Publikumspreis (Support-Gig im Mau-Club + Bandfotosession) sowie der Nachwuchsförderpreis (zwei mal 3000 Euro). Weitere Infos auf www.popkw.de

