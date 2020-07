Landessportschule in Warnemünde: Rostocker Planungsbüro entwickelt Konzept

Warnemünde

Am Donnerstag informierte Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbunds MV (LSB), über die aktuellen Entwicklungen zum Neubau der Landessportschule auf der Mittelmole in Warnemünde. Nach der internationalen Ausschreibung hat ein Rostocker Planungsbüro den Zuschlag für den Neubau auf der Mittelmole erhalten.

Der Plan ist, den Neubau am derzeitigen Standort zu realisieren. Dafür wird die Sportschule komplett abgerissen. „Es muss aufgrund der Förderperiode jetzt relativ schnell gehen. Für das Frühjahr 2021 ist der Abriss geplant“, sagt Haverland gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Vorstellung spätestens im Oktober

Am Donnerstag wurden zwar bereits erste Entwürfe des Neubaus präsentiert, diese befänden sich aber immer noch in der Entwicklung. Welches Planungsbüro verantwortlich ist, hat Haverland nicht verraten. Spätestens in der September- bzw. der Oktobersitzung des Warnemünder Ortsbeirates würden jedoch konkretere Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Dahinter verbirgt sich ein riesengroßer Planungsaufwand. Es gibt noch tausend Fragen, die bearbeitet werden müssen“, sagt der LSB-Geschäftsführer. Klar ist jedoch: Es entsteht ein Sport- und Bildungszentrum zur Ausbildung von Vereinen und Verbänden.

Neubau soll 2023 stehen

Dafür wird es ein Seminar- und Bettenhaus geben mit bis zu 110 Betten. „Auch der Bundesstützpunkt Segeln wird dort Platz finden. Dafür werden eine Bootshalle, Trocken- und Krafträume gebaut“, sagt Haverland. Insgesamt wird das Vorhaben etwa 15 Millionen Euro kosten. 2023 soll der Neubau dann stehen.

Von Moritz Naumann