Landgericht Rostock: Fünf Männer wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Das Landgericht Rostock hat fünf Männer wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise wegen Beihilfe zu Strafen zwischen einem Jahr sowie drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. In vier Fällen wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt.

Die Richter sahen es am Freitag als erwiesen an, dass sich die Angeklagten im Alter zwischen 45 und 63 Jahren von 2012 bis 2014 in zahlreichen Fällen insgesamt rund zwei Millionen Euro Umsatzsteuer vom Finanzamt Rostock zu Unrecht erstatten ließen oder dies zumindest versucht haben. (Az.: 11 KLs 32/16)

Mit Gold und Schmuck gehandelt

Dazu betrieben sie Firmen, die angeblich mit Gold und Schmuck handelten. Diese Firmen stellten sich zum Schein Rechnungen für in Wirklichkeit nicht erbrachte Leistungen aus. Die darin enthaltene Umsatzsteuer machten die Firmen über einen mitangeklagten Steuerberater beim Finanzamt geltend. Spätestens nach der Durchsuchung seiner Büroräume Anfang 2014 hätte der Steuerberater von den kriminellen Hintergründen der Firmen etwas ahnen müssen, befand das Gericht.

Der 55-jährige Haupttäter war bereits 2015 vom Landgericht Frankfurt/Oder wegen ähnlicher Vorwürfe zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Diese Strafe floss in das neue Urteil ein. Die mit Bewährungsstrafen bedachten Angeklagten bekamen zum Teil Auflagen, bis zu 150 Sozialstunden abzuleisten. Bei der Strafzumessung berücksichtigten die Richter, dass das Verfahren sehr lange gedauert hat und den Angeklagten eine positive Sozialprognose gestellt werden könne. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des Steuerberaters kündigte an, Revision einzulegen.

