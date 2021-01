Rostock

Bislang hat sich der 27-jährige Angeklagte Michael H. nicht zum Vorwurf des Totschlags geäußert – auch diesmal nicht. Am Freitag ist der Prozess, der am 17. Dezember vor dem Landgericht in Rostock startete, in die zweite Runde gegangen. Es wurden weitere Zeugen verhört – darunter auch das Opfer des Messerattacke.

Michael H. soll am 4. Juli 2020 einen jungen Mann nach einem Streit am Rostocker Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt haben. Opfer Pascal P. schildert im Zeugenstand, wie er zusammen mit anderen Kumpels zunächst am Stadthafen feierte, viel Alkohol trank und dann in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages Richtung Hauptbahnhof aufbrach, um nach Hause zu fahren.

Opfer berichtet: „Im Zug kam es zum Streit“

„Ich war gut dabei“, beschreibt der 21-Jährige seinen Alkoholpegel. Beim Warten auf dem Bahnsteig habe sich jemand im Zug über ihn lustig gemacht, was er nicht auf sich sitzen lassen wollte. So ging er in den Zug, um „die Sache zu klären“. Dabei kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen ihm und einem Begleiter des Angeklagten. Danach verließ P. wieder den Zug und ging zu seinen Kumpels zurück.

Überwachungsvideos vom Bahnsteig und aus dem Zuginneren zeigen, wie sich beide Streithähne anschließend mit Gestik und Mimik weiter provozieren. Eine Freundin versucht Pascal P. immer wieder zu beruhigen. Dann, so zeigt es das abgespielte Video, stürmt der Bekannte des Angeklagten aus dem Zug zum Bahnsteig – ihm folgt Michael H..

Video zeigt: Angreifer verschwindet nach Attacke im Zug

Während des kurzen Gerangels zückte H. ein Messer und stach dem 21-Jährigen in den Hals. „Mein T-Shirt färbte sich rot“, beschreibt das Opfer. Sein Glück: Auf dem Bahnsteig sind gerade Rettungskräfte im Einsatz, die bereits das umgeknickte Bein eines Freundes von P. behandeln. Sie kümmerten sich gleich um die Halsverletzung. Angeklagter und Begleiter stiegen nach der Attacke in den Zug – das alles ist deutlich auf dem Video zu erkennen.

Eine Sachverständige aus der Rechtsmedizin untersuchte den Verletzten gleich nach der Tat, fertigte Fotos der oberflächlichen Hals- und Handwunden an und kam zu dem Schluss: „Als Tatwerkzeug kommt ein Messer in Betracht.“ Dieses fand die Polizei am Tattag auch im Gleisbett und stellte es sicher.

Angeklagter ringt sich Entschuldigung ab

Ein damals zur Hilfe gerufener Notfallsanitäter beschrieb die Situation auf dem Bahnsteig als „angespannt“. Als er den ersten Patienten behandelte, sei plötzlich jemand aus dem Zug mit einem Messer in der Hand gekommen. Das Video zeigt, wie sich die Sanitäter in dieser Situation aus Sicherheitsgründen zurückziehen und später Pascal P. untersuchen.

In den Zeugenstand mussten zudem zwei Mitarbeiter der Bahnsicherheit sowie die Nichte des Angeklagten, die allerdings von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Kurz bevor die Zeugenvernehmung beendet ist, ringt sich der Angeklagte zu einer Entschuldigung bei seinem Opfer durch. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp