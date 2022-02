Biestow

Freundlich, aufmerksam und überaus zuvorkommend empfängt Rahadian Pratama die Besucher im Landhotel Rittmeister. Viele kennt der junge Indonesier, der dort 2018 seine Ausbildung zum Restaurantfachmann antrat, inzwischen persönlich. „Die meisten Gäste sind sehr interessiert und fragen mich nach meiner Heimat. Einige waren selbst schon mal in Indonesien. Einmal wurde ich sogar auf Indonesisch angesprochen. Das ist natürlich toll“, freut sich der 23-Jährige.

„Die Reaktion der Gäste ist zu 100 Prozent positiv“

Es ist genau dieser Umgang mit den Menschen und der Austausch mit einer fremden Kultur, die Pratama vor vier Jahren dazu veranlassten, seine Heimat zu verlassen und ins rund 11 0000 Kilometer entfernte Deutschland zu kommen, um seine Ausbildung in der Hotelbranche zu machen. Nicht nur für den jungen Indonesier eine interessante Möglichkeit: Auch das Hotelier-Ehepaar Yvonne und Andreas Barnehl vom Rittmeister setzt seit 2018 auf Fachkräfte aus Indonesien. „In den letzten Jahren ist es hier nahezu unmöglich geworden, Auszubildende für unsere Branche zu gewinnen“, klagt Barnehl. Vor diesem Hintergrund sei das Modell zwar keine günstige, aber dennoch eine gute Alternative. „Auch die Reaktion der Gäste ist zu 100 Prozent positiv“, hat er erlebt.

Dabei sei er anfangs skeptisch gewesen: „2018 bekamen wir einen Anruf von einer Serviceagentur aus Sachsen-Anhalt, die fragte, ob wir Interesse an der Vermittlung von jungen Leuten aus Indonesien hätten, die eine Ausbildung in der Hotelbranche machen wollen“, erinnert sich Barnehl. Zuerst habe er nicht gewusst, ob es sich um ein seriöses Angebot handele. Doch dann habe er Beiträge über das Arbeitsprogramm im TV gesehen, bei denen auch ein Zingster Hotelier über seine positiven Erfahrungen berichtet habe. „Ich habe ihn angerufen und das hat mich überzeugt“, sagt der Gastronom.

Macht im „Rittmeister" in Biestow eine Ausbildung zur Köchin: Mirah Mawarti von der Insel Bali ist eine der sieben indonesischen Auszubildenden. Seit 2018 setzt das Landhotel auf Fachkräfte aus Indonesien. Quelle: Dietmar Lilienthal

Einige Monate später kamen die ersten drei jungen Männer aus Südostasien nach Biestow – darunter auch Rahadian Pratama sowie Koch-Azubi Danang Ahmad. „Ich liebe es, Fremdsprachen zu lernen und habe irgendwann einen Film über Europa gesehen, der mich neugierig auf Deutschland gemacht hat“, erinnert sich Pratama, der aus Bandung in der Provinz West-Java stammt. Also habe er angefangen, deutsch zu lernen. „Ich war einfach neugierig auf die Menschen hier.“

„Ich bin toll aufgenommen worden“

Die den Mecklenburgern oft nachgesagte norddeutsche Unterkühltheit kann er nicht bestätigen: „Ich finde die Leute sehr freundlich und bin toll aufgenommen worden“, erinnert er sich. Obwohl er sich in Indonesien auf das neue Land vorbereitet und am Goethe-Institut die Sprache erlernt habe, habe er zu Beginn mit Heimweh zu kämpfen gehabt. Das Problem kennt auch Barnehl: „Viele verlassen zum ersten Mal ihr gewohntes Umfeld und machen einen Schritt in eine völlig neue Welt inklusive schlechtem Wetter und Kulturschock. Insofern sind wir nicht nur Ausbildungsbetrieb, sondern auch Ersatzfamilie und Kummerkasten“, sagt er.

Das kleine Team und die Stammgäste hätten es Pratama und seinen Azubi-Kollegen dennoch leicht gemacht, sich schnell einzuleben. „Inzwischen fühlt es sich fast an wie in einer Familie“, sagt Pratama. Auch die Barnehls sind von ihren internationalen Mitarbeitern überzeugt: „Wir sind sehr glücklich mit dem Modell und haben uns jedes Jahr danach weitere junge Leute zur Ausbildung vermitteln lassen“, so Barnehl. Aktuell machen sieben junge Indonesier und Indonesierinnen ihre Ausbildung im Rittmeister. „Eigentlich wären es neun. Zwei junge Damen konnten wegen der Corona-Pandemie bisher nicht kommen, werden aber im März erwartet“, so Barnehl.

In Rostock die große Liebe gefunden

Auch zwischen den Mitarbeitern wurden inzwischen zarte Bande geknüpft: Mit seiner indonesischen Kollegin Evelyn verbindet Pratama nicht nur die Leidenschaft zur Gastronomie – der 23-Jährige hat mit ihr auch seine große Liebe gefunden. „Wir kommen beide aus derselben Stadt, haben uns aber erst in Rostock kennengelernt“, sagt der 23-Jährige. Inzwischen fühlen sich beide in Rostock heimisch. Einige Jahre will Pratama auf jeden Fall noch in Deutschland bleiben, um Erfahrungen zu sammeln. Mit seiner Herzensdame an seiner Seite könne er sich sogar vorstellen, in Deutschland zu bleiben und hier eine Familie zu gründen. „Vielleicht machen wir ja sogar selbst ein indonesisches Restaurant auf. Das gibt es hier bisher noch nicht“, sagt er und lacht. Dann würde er gern auch Koch Danang Ahmad ins Boot holen.

Macht im „Rittmeister“ in Biestow eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau: Vebby Prandiska (21) ist eine der sieben indonesischen Auszubildenden. Seit 2018 setzt das Landhotel auf Fachkräfte aus Südostasien. Quelle: Dietmar Lilienthal

Letzterer zeigte im Januar bereits, dass auch die deutschen Kollegen von dem indonesischen Koch lernen können, und erstellte eine saisonale Speisekarte mit indonesischen Gerichten: „Das Interesse war riesig. Deswegen haben wir die Karte bis Ende Februar verlängert und die Mecklenburger Küche kurzerhand in den März verschoben“, sagt Barnehl nicht ohne Stolz. Nach vier Jahren mit seinen indonesischen Fachkräften zieht er eine positive Bilanz: „Für uns ist das eine sehr gute Entscheidung gewesen“, sagt Barnehl.

Was er an den jungen Indonesiern besonders schätzt: „Sie sind sehr fleißig, engagiert und überaus freundlich“, schwärmt er. „Dass man mal einen schlechten Tag hat und die Gäste es am Gesichtsausdruck ablesen können, gibt es in Indonesien nicht“. Auch die schulische Ausbildung sei bei allen sehr gut. „Es macht großen Spaß mit den jungen Leuten zu arbeiten“, so Barnehl. Wir bleiben dem Programm auf jeden Fall so lange treu, wie es notwendig ist.“

Von Stefanie Büssing