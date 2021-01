Güstrow

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Rostock hat einzelne Gemeinden der Ämter Bützow Land, Satow und Neubukow-Salzhaff als Geflügelpest-Beobachtungsgebiete festgelegt. Grund ist ein nachweislicher Geflügelpestausbruch im benachbarten Landkreis Nordwestmecklenburg.

Dort war in einer bei Perniek in der Gemeinde Glasin gelegenen gewerblichen Geflügelhaltung mit insgesamt circa 7300 Puten am Dienstagabend der Ausbruch der Geflügelpest durch den Amtstierarzt amtlich festgestellt worden. „Alle im Beobachtungsgebiet befindlichen Bestände sind dem Veterinäramt unverzüglich mitzuteilen“, teilt der Landkreis Rostock mit.

Lesen Sie auch: Vogelgrippe in Stralsund: Hier gilt trotz Lockerungen Stallpflicht

Geflügel ist ausnahmslos aufzustallen

Sämtliches Geflügel sei aufzustallen oder in gegen Wildvögel gesicherten und überdachten Anlagen zu halten. Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte oder Veranstaltungen ähnlicher Art sind verboten. Für Geflügelhalter gelten strenge Hygiene und Vermarktungsvorschriften. Der Landkreis Rostock hat für alle Informationen zur Geflügelpest eine Internetseite und einen Kartendienst eingerichtet. Internet: www.landkreis-rostock.de/geflügelpest

Von OZ