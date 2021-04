Landkreis Rostock: Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in 11 Regionen

Güstrow

Der Landkreis Rostock zieht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Notbremse. Ab Mitternacht gelten in mehreren Gemeinden und Städten des Landkreises Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Grund: zu hohe Inzidenzen und ein diffuses Infektionsgeschehen.

„Wir beschließen nur für einzelne Regionen im Landkreis Rostock Sondermaßnahmen: die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 6 Uhr und die verschärften Kontaktbeschränkungen. Nur damit bekommen wir die Infektionslage in diesen Regionen in den Griff“, sagt Landrat Sebastian Constien (SPD). „Wir gehen damit konsequent den Weg regionaler Maßnahmen weiter. Wir haben das im Oktober beim großen Ausbruch in und um Güstrow bereits erfolgreich geschafft. Wir gehen dort vor, wo es notwendig ist.“

Bad Doberan, Kröpelin und Amt Schwaan betroffen

Heißt: In den Städten Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow und Teterow sowie in den Gemeinden der Ämter Bad Doberan-Land, Neubukow-Salzhaff, Bützow-Land, Laage, Mecklenburgische Schweiz, Schwaan sowie in der Gemeinde Dummerstorf dürfen Bürger zwischen 21 und 6 Uhr ihre Wohnung oder ihr Grundstück nicht mehr verlassen. Ausnahmen regelt die Corona-Landesverordnung.

Zudem sind in den elf genannten Bereichen private Zusammenkünfte nur im Kreise der Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer weiteren Person gestattet. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet. Ebenso werden dazugehörige notwendige Betreuungspersonen eines Menschen mit Behinderungen nicht mitgerechnet. Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und Lebensgefährten, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, gelten als ein Hausstand. Im restlichen Landkreis können sich weiterhin nach aktuellen Regelungen zwei Haushalte mit maximal fünf Personen insgesamt treffen.

Die Kontaktbeschränkungen gelten auch für den Sportbetrieb. Heißt, Individualsport ist nur noch mit einer Person eines anderen Hausstandes möglich. Der Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsportbereich im Freien mit bis zu 20 Kindern und Jugendlichen ist demnach auch nicht mehr zulässig.

Verschiedene Inzidenzen im Landkreis Rostock

„Wir haben Inzidenzwerte zwischen 42 und 500 im Landkreis Rostock“, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. „In Teilen des Landkreises Rostock wurde die Zahl von 100 Neuinfektionen der letzten sieben Tage je 100 000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten.“ Das Infektionsgeschehen sei diffus und könne nicht auf lokale Ausbrüche begrenzt werden.

Corona-Zahlen am Dienstag 61 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag für den Landkreis Rostock gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen auf 100 000 Einwohner stieg um 15,3 auf 140,9. Seit Pandemieausbruch haben sich im Landkreis 3426 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 102 starben mit oder an dem Virus.

Bad Doberan hatte am Sonntag beispielsweise eine Sieben-Tage-Inzidenz von 174,0, Kröpelin 105,2, Neubukow 126,5, der Amtsbereich Neubukow-Salzhaff 239,6, im Amt Mecklenburgische-Schweiz lag er bei 581,8.

„Die Infektionsketten können nachvollzogen werden, allerdings möchten wir mit diesen Maßnahmen verhindern, dass wir in eine Situation geraten, wo wir sie nicht mehr nachvollziehen können“, so Landrat Constien. Aber bei Inzidenzen um die 500 sei es für das Gesundheitsamt bereits mit erheblichen Aufwendungen verbunden, alles nachzuvollziehen. „Wir hoffen stark auf die Mitarbeit der Bevölkerung, dass man sich in den Regionen an die neuen Regeln hält, um die Situation in den Griff zu bekommen.“

Menschen infizieren sich im privaten Bereich

Die Infektionen fänden vor allem im privaten Bereich statt. So seien die Erkenntnisse der Wissenschaftler in den MV-Runden und des Gesundheitsamtes, sagt Constien. Die Infektionen seien über den gesamten Landkreis verteilt. „Es handelt sich um familiäre Häufungen, von denen aus das Infektionsgeschehen in Einrichtungen wie Kitas und Schulen einschließlich Förderschulen getragen wird“, sagt Michael Fengler. Derzeit seien fünf Kindertagesstätten und sieben Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. „Häufungen treten auch im Umfeld von Jugendlichen auf, die sich in ihrer Freizeit treffen. In solchen Fällen ist die Kontaktnachverfolgung schwierig, weil teilnehmende Personen nicht umfassend ermittelt werden können.“

Zuletzt war ein Treffen von Jugendlichen in Hohenfelde am 2. April zum Superspreading-Ereignis geworden. Fünf Teilnehmer sind infiziert, vier Kontaktpersonen, die nicht auf der Feier waren, ebenfalls.

Der Einzelhandel bleibt weiterhin in den elf Regionen geöffnet.

Von Anja Levien