Rostock

So hatten sie sich ihren Start in den Feierabend sicherlich nicht vorgestellt. Am späten Montagabend machten sich in der Nähe von Bentwisch gegen 22 Uhr mehrere Personen nach getaner Arbeit auf den Weg nach Hause. Sehr weit kamen sie allerdings nicht.

Dichter Schneefall sorgte bereits dafür, dass sie nur mit äußerst gemächlichem Tempo vorwärts kamen. Doch auf der Landstraße 182 zwischen Kussewitz und Bentwisch war dann Schluss. Auf der leicht ansteigenden Straße hatten sich nacheinander vier Lastwagen auf der schneebedeckten Fahrbahn festgefahren und standen teilweise quer. Ein Vorbeikommen war somit ausgeschlossen.

Schnee von Felder schloss Autos ein

Die Autofahrer stoppten zunächst. Als sie dann versuchten, umzukehren, scheiterte auch das. Denn der scharf pfeifende Ostwind hatte den Schnee von den nahen Feldern auf die Straße geweht und die Autos komplett eingeschlossen. Es ging nicht mehr vor und nicht zurück.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem eigene Rettungsversuche scheiterten, riefen die Betroffenen die Polizei. Doch die wiegelte ab. „Die fühlten sich nicht zuständig. Zum Glück habe ich noch genug Benzin im Tank“, beklagt eine Autofahrerin. Das Problem sei zwar bekannt, aber die Betroffenen wurden vertröstet.

Erst ein Notruf über das Internet brachte Hilfe

Über das Internet machte die Tochter einer der Betroffenen auf die Notsituation aufmerksam. Hierüber wurden auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bentwisch informiert, die dann auch ausrückte und den Unglückspiloten zur Hilfe kam. Ein Landwirt unterstützte die Arbeiten und räumte den Schnee von der Straße.

Zur Galerie Nichts ging mehr: Nach heftigem Schneefall musste die Feuerwehr anrücken, um Autos und Lkw bei Bentwisch zu befreien.

Während die Autos mit Schaufeln freigeschippt und per Muskelkraft angeschoben werden konnten, wurden die Lastwagen per Seilzug rausgezogen. Es dauerte gut drei Stunden, ehe alle Betroffenen endlich ihren Weg fortsetzen konnten.

Von Stefan Tretropp