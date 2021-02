Güstrow

Die hohen Infektionszahlen im Süden das Landkreises Rostock haben jetzt Konsequenzen für das gesamte Kreisgebiet. Ab Montag ist die Präsenzpflicht an den Schulen wieder ausgesetzt – nach gerade mal drei Tagen Normalunterricht. Das ist ungerecht, sagen einige Bürgermeister aus dem nördlichen Landkreis und wünschen sich eine regionale Betrachtung der Inzidenzen.

Seit Mittwoch liegt der Inzidenzwert bei 100 000 Einwohner über 50. Daher werde ab Montag die Präsenzpflicht aufgehoben, informiert eine Kreissprecherin am Freitag. Die Schulen seien aber geöffnet, die Kinder bis Klasse sechs könnten betreut werden. Die Schulbusse fahren demnach auch. Die Situation sei wieder vergleichbar mit der vor den Winterferien.

„Das ist nicht gerecht“, sagt Thomas Gutteck, Bürgermeister von Kröpelin, zur Rückkehr zum Distanzunterricht im gesamten Landkreis. „Eine regional enger gefasste Inzidenz wäre aussagekräftiger, als das, was wir jetzt haben. Die Inzidenzen im Altkreis sind das ganze Jahr schon überschaubar gering gewesen. Für die Kinder ist es jetzt wieder eine zusätzliche Belastung.“

Thomas Gutteck, Bürgermeister Kröpelin: „Eine regional erfasste Inzidenz wäre aussagekräftiger als das, was wir jetzt haben. Für die Kinder ist es jetzt wieder eine zusätzliche Belastung.“ Quelle: Thomas Hoppe

Mit Stand Donnerstag waren für Kühlungsborn, Kröpelin und Neubukow keine Coronafälle in den vergangenen sieben Tagen gemeldet worden. Im Amt Neubukow-Salzhaff waren es vier, in der Gemeinde Satow einer, in Bad Doberan 2. Zum Vergleich: Im Amt Gnoien sind es 25 Fälle, im Amt Mecklenburgische Schweiz 22, Stadt Güstrow 16, Amt Bützow-Land 15.

Information kommt für Eltern zu kurzfristig

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz kritisiert die Kurzfristigkeit. „Wie sollen Eltern und Kinder so kurzfristig zu Hause bleiben. Das bringt Planungen der Eltern und Unternehmen durcheinander. Ich finde die Kurzfristigkeit nicht in Ordnung.“ Generell sei er für eine regionale Betrachtung des Infektionsgeschehens. Meistens seien es lokal abgrenzbare Ausbrüche.

Roland Dethloff, Bürgermeister Neubukow: „Ich würde es begrüßen, wenn mehr nach Bereichen differenziert würde, aber wir sind nun mal ein Landkreis und da müssen wir uns an die Verordnung halten, auch wenn es nicht gefällt.“ Quelle: Anja Levien

„Es gibt Vorschriften, an die muss man sich halten, ob man die nun gut findet oder nicht, muss jeder selbst entscheiden“, sagt Neubukows Bürgermeister Roland Dethloff. In der Schliemannstadt sind mit der Grundschule und der Regionalen Schule Schüler von zwei Einrichtungen betroffen. „Ich würde es begrüßen, wenn mehr nach Bereichen differenziert würde, aber wir sind nun mal ein Landkreis und da müssen wir uns an die Verordnung halten, auch wenn es nicht gefällt.“

„Es ist für viele nicht nachvollziehbar“, sagt Matthias Drese, Bürgermeister der Gemeinde Satow, in der sich die Schule am See befindet. Auch er verweist auf die Infektionszahlen im nord-westlichen Landkreis, die immer relativ gering seien. Er fände es gut, wenn der Landkreis nicht so großflächig betrachtet und er auf die Hot Spots geachtet würde.

In Sanitz gibt es laut Bürgermeister Enrico Bendlin zwar „nur“ zehn aktuelle Infektionen, das reiche bei einer 6300-Einwohner-Gemeinde aber schon aus, um eine Inzidenz von über 150 zu erreichen. Eine Diskussion darum, die Inzidenzwerte regionaler zu fassen und so Schulen in der einen Gemeinde zu öffnen, in der nächsten nicht, hält er für überflüssig. „Bei den Regionalschulen und Gymnasien kommen viele Schüler auch aus anderen Gemeinden. Es ist also immer Bewegung da“, erklärt Bendlin. Das Gros der Sanitzer halte sich an die Bestimmungen.

Landrat Sebastian Constien wollte sich zu dem Thema gegenüber der OZ nicht äußern. Ihm sei keine Kritik an den Regelungen zugetragen worden. Auch zur Aussetzung der Präsenzpflicht sagte er nichts.

Ministerium: MV-Gipfel hat Stufenplan je Landkreis festgelegt

Das Schweriner Bildungsministerium reagiert auf die Kritik aus dem Norden des Landkreises mit Verständnis. „Wir können den Unmut nachvollziehen. Aber auf dem MV-Gipfel – an dem ja auch Vertreter der Kommunen teilgenommen haben – wurde nun mal ein Stufenplan festgelegt, der sich nach der Inzidenz je Landkreis richtet“, so Christian Möller, Sprecher von Ministerin Bettina Martin (SPD). Dass keine regionalen Unterschiede gemacht werden, liege auch an den Strukturen: So gäbe es je Landkreis nur ein Gesundheitsamt, dass die Fälle nachverfolgen würde.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund für die angestiegene Inzidenz im Landkreis Rostock sind Ausbrüche rund um das KMG-Klinikum in Güstrow sowie rund um Teterow und Gnoien. In der Klinik waren 16 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 37 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock. Damit haben sich seit Pandemieausbruch 2013 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Der Inzidenzwert stiegt den dritten Tag in Folge auf 74,1.

Von Anja Levien, Andreas Meyer und Michaela Krohn