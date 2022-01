Güstrow

Das Busunternehmen Rebus steuert auf eine Antriebswende zu. Die Busflotte soll von Diesel- auf Wasserstofffahrzeuge umgestellt werden. Dafür gibt es Fördermittel vom Bund. Allerdings müsste der Landkreis Rostock mehrere Millionen Euro mehr als geplant in die Hand nehmen.

52 Wasserstoffe Busse mit einer Länge von 12 oder 18 Meter sollen von 2022 bis 2025 angeschafft werden. Doch dafür müsste der Landkreis Rostock rund 6,5 Millionen Euro mehr in den Haushalt einstellen als für die Anschaffung von Dieselbussen notwendig wäre. Dem stünden aber auch Fördermittel des Bundes in Höhe von 15,5 Millionen Euro gegenüber, macht Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk im Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Bau, Planung und Umwelt des Landkreises Rostock deutlich.

E-Mobilität sei für das Busunternehmen keine Alternative. „Wir haben uns damit beschäftigt. Wir hätten damit ein Riesen-Reichweiteproblem. Die Kosten sind ähnlich hoch wie beim Wasserstoff, aber die Technologie ist nicht befriedigend. Wir gehen davon aus, dass wir zwei E-Busse benötigen, um einen Dieselbus zu ersetzen.“

Daher wirbt er dafür, den Fokus weiter auf den Ausbau der Wasserstofftechnologie zu setzen und Tankstellen in Bad Doberan und Güstrow zu bauen. Auch für diese würde es eine Förderung geben. Für 2,7 Millionen Euro würde der Landkreis Rostock für den Bau der Tankstellen und für die Werkstattausrüstung aufkommen müssen.

„Es muss eine politische Entscheidung sein“

Thomas Nienkerk weist darauf hin, dass der Wasserstoffpreis weiter sinke und auch die Beschaffungskosten für die Fahrzeuge durch größere Produktionsmengen deutschlandweit auch sinken würden. „Aus eigener Kraft werden wir die Umstellung nicht stemmen können“. Auch nicht, wenn man die Fahrpreise erhöhe. „Es muss eine politische Entscheidung sein.“ Der Landkreis Rostock könne hier eine Vorreiterrolle übernehmen.

„Der Einstieg in die Wasserstoffbeschaffung ist für Rebus unvermeidbar und könnte höchstens ein paar Jahre verschoben werden. Allerdings gibt es dann keine Fördermittel vom Bund mehr und Rebus und der Landkreis müssten die Gesamtinvestition alleine schultern“, macht Thomas Nienkerk abschließend deutlich.

Wirtschaftsdezernent Romuald Bittl (SPD) hofft im nächsten Schritt auf eine Zuwendung für die Fördermittel vom Bund. „Dann müssen wir entscheiden, nehmen wir die Zuwendung an oder lehnen wir das ab“, sagt er in Bezug auf die Folgen für den Haushalt durch die Eigenmittel in Millionenhöhe. „Es macht im Moment keinen Sinn, zu warten, um zu hoffen, dass die Busse billiger werden und wir sie ohne Förderung kaufen müssen. Wir sind auf eine Förderung angewiesen, auch bei den Dieselbussen.“ Er sei der Meinung, der Landkreis solle in Richtung Wasserstoffbusse gehen. Aus dem Ausschuss gab es vorerst kein Signal, wie die Politiker zu den Mehrkosten stehen.

Von Anja Levien