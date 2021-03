Landkreis Rostock: Corona-Fälle an Schulen häufen sich

Rethwisch

Ob der Unterricht für die ersten bis vierten Klassen an der Grundschule in Rethwisch am Montag wieder aufgenommen wird, entscheidet sich erst am Wochenende. Wie der Landkreis Rostock am Freitagabend mitteilt, seien sieben der acht PCR-Tests, mit denen auf das Coronavirus getestet wird, negativ ausgefallen. „Ein Befund ist unspezifisch. Zur Sicherheit ist die betroffene Person zu einem weiteren Abstrich aufgefordert worden“, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Das Ergebnis des Tests werde am Wochenende erwartet.

Am Mittwoch waren 15 Beschäftigte der Conventer Schule Rethwisch mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet worden. Acht dieser Schnelltests waren positiv ausgefallen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock veranlasste daraufhin einen PCR-Test von den acht Betroffenen.

Unterricht war Donnerstag und Freitag untersagt

Am Donnerstag und Freitag war der Unterricht an der Grundschule untersagt worden. Eine Notbetreuung sollte durch Vertretungslehrer sichergestellt werden. „Das Gesundheitsamt steht mit der Schule im Kontakt. Abhängig vom Testergebnis wird am Wochenende entschieden, ob weitere Maßnahmen notwendig sind oder der Unterricht am Montag wieder aufgenommen werden kann“, so Michael Fengler.

Im Landkreis Rostock häufen sich erneut Corona-Verdachtsfälle an Schulen. Fünf Schulen sind derzeit von Quarantäne und Unterrichtsaussetzung betroffen. Das sind in Güstrow die ecolea Internationale Schule und die Kersting-Grundschule, in Graal-Müritz das Sonderpädagogische Förderzentrum, in Rethwisch der Grundschulteil der Conventer Schule sowie das Berufsbildungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Teterow.

Auch Hortkinder in Güstrow von Quarantäne betroffen

An der ecolea ist für die Klasse 12 und eine 5. Klasse Quarantäne angeordnet, an der Kersting-Grundschule sind eine 2. und eine 4. Klasse betroffen. Wie am Freitag bekannt wurde, wird die Quarantäne auf alle Hortkinder des Schulkinderhauses Mitte Güstrow ausgeweitet, die am 8. und/oder 9. März den Hort besucht haben. Grund ist die Vermischung der Schulkinder im Hortbetrieb, informiert Fengler. Am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Graal-Müritz ist eine Klasse mit den dort Beschäftigten und Schülern unter Quarantäne gestellt.

Im Berufsbildungszentrum des DRK in Teterow ist ein Covid-19-Fall aufgetreten, der Quarantäne für eine Ausbildungsklasse nach sich gezogen hat.

In allen Fällen seien die Infektionswege bekannt. Von den Infektionen sind sowohl Schüler als auch Beschäftigte betroffen.

Derzeit ist an den Schulen im Landkreis Rostock die Präsenzpflicht für die ersten bis sechsten Klassen ausgesetzt. Wer sein Kind nicht zu Hause betreuen kann, kann es in die Schule bringen. Die 7. bis 11. Klassen befinden sich nach wie vor im Distanzunterricht.

Grund für den Ausfall der Präsenzpflicht ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Rostock, die seit Tagen über 50, zwischendurch sogar über 100 lag. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,0 für den Landkreis Rostock. 16 weitere Männer und Frauen haben sich im Vergleich zum Vortrag mit dem Coronavirus infiziert. Damit haben sich seit Pandemieausbruch im Landkreis Rostock, 2494 Menschen mit dem Virus angesteckt. 74 Menschen starben mit oder an dem Virus.

Von Anja Levien