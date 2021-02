Neubukow

Sie möchte endlich wieder mit ihrer Familie zusammenkommen, erzählt Helga Kröger. Die 82-Jährige aus Neubukow hat drei Urenkel, die sie wegen der Corona-Pandemie lange nicht live gesehen hat. Am Mittwoch hat sie in der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Doberan (DRK), in Neubukow die erste von zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten.

Im Landkreis Rostock sind die Impfungen in vollstationären Alten- und Pflegeheimen nahezu abgeschlossen. Die vier mobilen Impfteams sind jetzt in den teilstationären Einrichtungen wie Tagespflege und Betreutes Wohnen im gesamten Kreisgebiet unterwegs.

„Ich hoffe, dass ich nach der Impfung nicht mehr angesteckt werden kann“, sagt Helga Kröger, die im Betreuten Wohnen in Neubukow lebt und jeden Tag die Tagespflege besucht. Neben ihr im Wartebereich nach der Impfung sitzt Edith Theisz. Es beruhige sie, die Impfung erhalten zu haben, so die 89-Jährige.

Impfteam in Bad Doberan, Sanitz und Neubukow

120 Männer und Frauen hatten sich für die Impfung am Mittwoch in Neubukow angemeldet. Auch in den DRK-Tagespflegen in Bad Doberan und Sanitz wurde geimpft. „Wir haben letzten Mittwoch Bescheid bekommen und dann alles organisiert“, erzählt DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Frank Schulz.

25 Männer und Frauen besuchen über die Woche die Tagespflege in Neubukow. Sie werden geimpft, ebenso die Bewohner des Betreuten Wohnens nebenan und diejenigen aus Rerik. Und: 17 Senioren aus Neubukow brauchten nicht den Weg ins Impfzentrum Rostock-Laage zurücklegen.

Helga Kröger, 82, Neubukow: "Ich hoffe durch die Impfung, dass ich mich nicht mehr anstecken kann und meine Familie wieder mehr sehe." Quelle: Anja Levien

„Wir haben angeboten, dass die Senioren aus der Stadt hier mitgeimpft werden“, sagt Frank Schulz. Das habe die Stadt direkt aufgegriffen. „Die älteren Bürger wurden alle von der Stadt abtelefoniert oder aufgesucht.“ Wer eine Einladung zum Impfen vom Land erhalten und noch keinen Impftermin ausgemacht hatte, hatte also die Möglichkeit, sich in der Tagespflege mitimpfen zu lassen. „Sie sind sehr dankbar für die Möglichkeit. Sie haben teilweise ein Alter von über 90 Jahren“, sagt Katja Melzer, Leiterin der Tagespflege.

Anita Kiwitt ist dankbar, dass sie nicht bis nach Laage ins Impfzentrum im Flughafen Rostock-Laage fahren muss. „Das wäre ganz schön weit. Aber ich habe gehofft, dass das DRK was organisiert“, sagt die 81-Jährige, die im Betreuten Wohnen in Rerik lebt.

Drei Pflegeeinrichtungen im Landkreis Rostock fehlen noch

Bis Dienstag waren 10 371 Menschen im Landkreis Rostock geimpft worden, davon haben 3321 ihre zweite Impfung erhalten. Am 27. Dezember war mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen begonnen worden, so wie es die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt. „Lediglich in drei Pflegeeinrichtungen, davon zwei psychiatrische Einrichtungen und eine Wachkoma-Einrichtung stehen noch Impfungen aus“, informiert Carolin Lindemann vom Landkreis Rostock.

Weil die Impfungen mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca ausgesetzt wurden, konnten die DRK-Mitarbeiter am Mittwoch nicht geimpft werden. Das Wirtschaftsministerium hatte am Dienstagabend informiert, dass bei der Auslieferung Temperaturabweichungen festgestellt worden waren.

Edith Theisz, 89 Jahre, Neubukow: "Die Impfung beruhigt mich. Ich bin glücklich, dass ich geimpft wurde." Quelle: Anja Levien

Auf seine Spritze wartet Klaus Draffehn. Der 81-Jährige lebt im Betreuten Wohnen in Rerik, ist viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Im Sommer hat er mit Freunden eine Radtour geplant. Er hoffe, das klappt. Dann holt ihn Ärztin Dr. med Maria Reichel-Scheer zu sich. „Sind sie in den vergangenen zwei Wochen geimpft worden“, möchte sie wissen und stellt weitere Frage zum Gesundheitszustand von Klaus Draffehn. Dann wird der Arm desinfiziert und sie gibt ihm das Vakzin.

Der Fahrdienst des DRK holt die Männer und Frauen ab und bringt sie auch wieder nach Hause. „Die Masse ist dankbar über die Impfung, weil sie ein Stückchen Sicherheit bekommen beziehungsweise hoffen, dass sie bald wieder einen normalen Alltag haben“, sagt Katja Melzer.

Städte und Gemeinden organisieren Impfshuttle Kühlungsborn, Bad Doberan und Sanitz organisieren für die dort lebenden Senioren, die nicht selbstständig zum Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage kommen, ein Impfshuttle. Voraussetzungen für die Impf-Shuttles: Einladung zum Impfen vom Land erhalten, noch kein Impftermin vereinbart. Anmeldungen: Kühlungsborn unter Telefon 03 82 93 / 82 34 24 und 03 82 93 / 82 34 27 oder per E-Mail an info@stadt-kborn.de. Bad Doberan zu den Sprechzeiten am Dienstag 9 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 9 bis 17 Uhr und Freitag 9 bis 11.30 Uhr unter 03 82 03/ 915278. In Sanitz sind Terminvereinbarungen unter 038209/4800 innerhalb der Sprechzeiten der Gemeinde möglich: Dienstag 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr. Alternativ kann die E-Mailadresse info@gemeinde-sanitz.de genutzt werden. Kosten: In Kühlungsborn und Sanitz ist die Nutzung des Shuttles kostenfrei. In Bad Doberan kostet die Hin- und Rückfahrt 15 Euro, wenn das Fahrzeug mit sechs Personen voll ­belegt ist. Auf der Fahrt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Landkreis Rostock stellt ab Güstrow ein kostenfreies Impfshuttle zum Impfzentrum bereit.

Alltag in Tagespflege hat sich verändert

Der Alltag in der Tagespflege habe sich durch die Corona-Pandemie ebenfalls verändert. „Wir haben zwei feste Gruppen“, erläutert die Einrichtungsleiterin. Toilettenbereiche und Schlafbereiche seien aufgeteilt, so dass sich die Gruppen nicht viel sehen. Für beide würden Beschäftigungsangebote gemacht. „Das ist mehr Aufwand für uns, aber die Senioren sind dankbar, dass sie herkommen können“, so Melzer. Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 seien viele sehr einsam gewesen. „Viele konnten auch nicht wiederkommen, weil sie körperlich abgebaut hatten und nicht mehr mobil genug waren.“

Von Anja Levien