„Ich freue mich so“, sagt Monika Schippmann. Die 67-Jährige hatte bislang noch keine Gelegenheit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dann habe sie im Radio von der Impfmöglichkeit im Dummerstorfer Mehrgenerationenhaus gehört. „Da habe ich mein Rad geschnappt und bin wie verrückt losgeschossen“, erzählt die Frau aus Hohen Schwarfs. Auch ohne Anmeldung erhält sie von Impfarzt Rodney Price ihre Biontech-Spritze. „Alle meine Freunde, die Kinder, alle sind geimpft, da ist es wichtig, dass ich nachziehe“, sagt Monika Schippmann.

Bundeswehr übernimmt Logistik bei lokalen Impfterminen

Die Stabsunteroffiziere Daniel Tetzlaff (l.) und Victor Krokowski melden nach der Impfung die Daten ans RKI und vergeben Zweittermine. Quelle: Doris Deutsch

Im Nachsorgebereich erhält sie von Stabsunteroffizier Victor Krokowski gleich den zweiten Impftermin. „Am 17. August wieder hier“, sagt der Soldat, der, wie seine Kameraden vom Versorgungsbataillon 142 der Bundeswehr, aus Hagenow stammt. Seit 14. Juni ist der Kfz-Mechatroniker mit der Truppe unter Leitung von Stabsfeldwebel Daniel Hummel im Corona-Einsatz und verstärkt das hybride Impfteam, das der Landkreis Rostock zusammen mit der Bundeswehr in die Dörfer und Städte schickt. Als vierte Säule der Impfstrategie mit dem Impfzentrum Laage, den Haus- und Betriebsärzten.

Die Bundeswehr stellt die Logistik, die Kommunen die Räume und das Impfzentrum das medizinische Personal samt Impfstoff. Das Impfangebot direkt vor Ort wird gut angenommen. Nach zweieinhalb Stunden sind in Dummerstorf 61 Biontech-Dosen verabreicht. „Wir haben 150 Dosen geplant“, berichtet der uniformierte Einsatzchef. „Aber wir haben noch 50 ’über den Durst’ mit und können gegebenenfalls noch aus Laage nachordern“, erklärt Hummel. „Als Versorgungsbataillon verstehen wir was von Logistik.“

62-Jährige: „Ich habe gewartet, bis Sie kommen“

„Als Versorgungsbataillon verstehen wir was von Logistik.“ Stabsfeldwebel Daniel Hummel Quelle: Doris Deutsch

Um 7 Uhr ist Dienstbeginn für seine Männer am Impfzentrum Laage. Nach dem morgendlichen Schnelltest wird das Material eingesammelt und ab geht’s zu den Impfstandorten im Landkreis. Die nächsten Termine sind am 9. Juli in der Sporthalle Bad Doberan, am 10. Juli im Ostseepark Sievershagen, am 12. Juli im Haus des Gastes Graal-Müritz und am 13. Juli in Tessin am Penny-Markt. Da haben die Soldaten notfalls auch ein großes Zelt im Gepäck, das sie aufstellen und einrichten müssen. „Nicht immer gibt es Räume, wie in Dummerstorf“ sagt Hummel. Er lobt die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Die Bürgermeister sind sehr aufgeschlossen und unterstützen die Aktion super. Manchmal gibt’s sogar Mittag für unser Team.“

Dass die Impfung direkt ins Dorf kommt, die Wege kürzer werden, nehmen viele Menschen dankbar an. „Ich habe gewartet, bis Sie kommen“, sagt Marianne Bügge aus Dummerstorf. Die 62-Jährige muss zu Hause ihre alte Mutter versorgen und sah keine Möglichkeit für einen Termin im Impfzentrum Laage. „Das hier ist einfacher, geht schnell und tut nicht weh“, betont sie.

Roswitha und Norbert Pohl (im Rollstuhl) aus Kassebohm sind froh über die Impfmöglichkeit, zu der sie Sohn Christian Pohl gefahren hat. Quelle: Doris Deutsch

Roswitha Pohl aus Kassebohm wartet schon seit mehr als drei Wochen auf einen Impftermin im Rostocker Impfzentrum. Ihr Mann Norbert (79) lebt seit fünf Wochen im Pflegeheim. „Der Hausarzt impft nicht und das Impfzentrum hat nur geschrieben, wir sollen nicht nachfragen“, berichtet die 72-Jährige. Dann habe sie von diesem Termin in Dummerstorf gelesen, sich und ihren im Rollstuhl sitzenden Mann angemeldet. „Alles ganz unkompliziert“, freut sich die Rentnerin. Den Transport der Eltern hat Sohn Christian übernommen, der extra aus Altentreptow gekommen ist. „Ich war sehr aufgeregt“, gesteht Roswitha Pohl, „aber die Soldaten haben uns hier so ruhig und freundlich durchgeleitet, die Impfung ging ruckzuck. Wir sind so froh und kommen natürlich auch zum zweiten Termin her.“

Dr. Rodney Price arbeitet im Akkord. Etwa alle zwei Minuten setzt er eine Spritze, die zuvor von seiner medizinischen Assistentin, der Medizinstudentin Annika Warnke, aufgezogen wurde. Bis 2016 war Price als Unfallchirurg in England tätig. Dann ging er in den Ruhestand und kaufte in Hohenfelde bei Bad Doberan ein Haus. „Wir waren hier häufig mit den Kindern in Urlaub und wollten uns hier gerne im Alter niederlassen“, erzählt der 65-Jährige. Aber er wollte nicht untätig sein und als Ende Dezember 2020 Impfärzte gesucht wurden, habe er sich gemeldet. Seit 28. Dezember ist Rodney Price dabei, zuerst im mobilen Impfteam des ASB, seit Juni nun zusammen mit der Bundeswehr.

Die nächsten Impftermine Wo wird das hybride Impfteam des Landkreises Rostock in den nächsten Tagen stets von 9 bis 17 Uhr Station machen: 9. Juli: Bad Doberan, Sporthalle, Verbindungsstraße 10. Juli: Ostseepark Sievershagen 12. Juli: Graal-Müritz, Haus des Gastes, Rostocker Straße 3 13. Juli: Tessin, Penny-Markt, Sülzer Straße 14. Juli: Güstrow, Sport-/Kongresshalle, Speicherstraße 8 15. Juli: Güstrow, Fachhochschule, Goldberger Straße 12-13 16. Juli: Globus Roggentin Mitzubringen sind nur Ausweis und Impfausweis. Den zweiten Termin gibt es sofort dazu. Verimpft wird Biontech/Pfizer-Impfstoff.

Fast 20 000 Dosen habe er eigenen Schätzungen zufolge inzwischen im Landkreis Rostock verimpft. Schon im März hatte das Mitglied des Ausschusses für Familie, Senioren, Soziales und Gesundheit im Kreis darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sei, mit Impfteams zu den Menschen aufs Land zu ziehen. „Dass es richtig ist, zeigt sich jetzt“, sagt Price.

Impfarzt erschrocken über viele Erstimpfungen

Erschrocken sei er allerdings über die vielen Erstimpfungen bei diesen Terminen. „In Schwaan waren es vor einer Woche beispielsweise 140 von insgesamt 161 Impfungen“, erzählt der Arzt. Ursachen sieht er bei der schwierigen Terminvergabe der Impfzentren via Hotline. Hausärzte stünden vor dem logistischen Problem, den kompletten Impfstoff am Tag loszuwerden. „Mit Biontech müssen sechs Impflinge pro Flacon versorgt werden“, erklärt Price, „das ist für die Mediziner in den Praxen schwer zu planen.“ Vor allem jüngere Menschen sollten sich impfen lassen: „Sie stehen vor dem weit offenen Tor der Delta-Variante“, sagt Price und berichtet, dass derzeit in England gerade junge Leute in den Krankenhäusern liegen.

Der Impfarzt ist skeptisch, dass eine 80-prozentige Immunität bis zum Ende des Sommers erreicht wird. Er bemerke eine große Impfmüdigkeit und auch die impftechnischen Voraussetzungen stünden dem entgegen. Doch mit dem hybriden Impfteam wurde ein guter Weg beschritten, „den hoffentlich viele Impfwillige nutzen werden“, so Price.

