Bad Doberan

Mit den offenen (Grund-)Schulen im Landkreis könnte es schnell wieder vorbei sein: Binnen eines Tages ist die Inzidenz zwischen Rerik und Krakow quasi „explodiert“, deutlich über die 50er-Marke. Und „Schuld“ ist der Süden: Während das Gesundheitsamt für den Nordkreis weiterhin nur Einzelfälle vermeldet, gibt es im Süden gleich mehrere Ausbrüche – am Klinikum Güstrow etwa, nach Familientreffen.

Mitgefangen, mitgehangen

Warum es dieses Süd-Nord-Gefälle gibt, ist unklar – und Schuldzuweisungen bringen in dieser Lage auch rein gar nichts. Aber die Konsequenzen der steigenden Inzidenz sind für die Menschen in Kühlungsborn, Bad Doberan und Co. dieselben. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen! Auch im Norden des Kreises drohen nun weitere Einschränkungen. In Schulen und Kitas etwa.

Dieser Fall zeigt, warum das permanente Starren auf einen einzigen Wert – die Inzidenz – in einem Flächenland wie MV keinen Sinn hat: In Kühlungsborn zum Beispiel gab es binnen einer Woche keinen einzigen Corona-Fall, dennoch könnte auch dort die Präsenzpflicht in Grundschulen schon bald wieder ausgesetzt werden. Und das, obwohl die Ausbruchsgeschehen „im Süden“ bereits klar eingegrenzt sind und eine weitere Ausbreitung (auch gen Norden) unwahrscheinlich ist.

Differenzierter, bitte!

Im Kampf gegen die Pandemie fallen den Entscheidern weiterhin nur Einschränkungen ein. Ein differenziertes Betrachten und Vorgehen gegen das Virus – das bleibt leider auch im Landkreis Rostock offenbar nur ein frommer Wunsch der Experten. Leider.

Von Andreas Meyer