Bad Doberan

Das Fehlen von Schutzmasken, die Regelung mit der Kinderbetreuung, die Nutzung des Zweitwohnsitzes oder die neue Verordnung der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern – bei der Koordinierungsgruppe des Landkreises Rostock in Bad Doberan werden Fragen, Antworten, Gesetzeslagen und Probleme in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zusammengetragen. Täglich werden hier alle Informationen zur Corona-Lage erfasst und an den Verwaltungsstab sowie betroffene Behörden, Ämter, Träger weitergegeben.

Robert Eschment und Marcus Mahrdt sitzen am Donnerstagvormittag im ersten Stock der Kreisverwaltung in Bad Doberan vor ihren Computern. Die beiden Männer sind eigentlich für den vorbeugenden Brandschutz und den Katastrophenschutz im Landkreis Rostock zuständig. Jetzt gehören sie zur Koordinierungsgruppe und sichten Informationen.

76 Infizierte im Landkreis Rostock, Stand 10. Juni, 16 Uhr, ist auf dem Whiteboard zu lesen. 76 Infizierte seit das Coronavirus in Deutschland angekommen ist, aktuell gibt es im Landkreis einen Covid-19-Erkrankten.

Warten auf die Landesverordnung

Am Dienstag hat die Landesregierung weitere Lockerungen der Corona-Regelungen bekanntgegeben: Die 60-Prozent-Klausel für Übernachtungen fällt, Bars und Theater dürfen wieder öffnen. Auf die rechtskräftige Verordnung dazu warten die ausführenden Behörden noch. Ein Entwurf ist im Umlauf. Vertraulich. Den hat die Koordinierungsgruppe weitergeleitet.

„Aktuell gibt es viele Nachfragen zu Vereinsversammlungen und Einschulungen“, sagt Robert Eschment. „Die Bürger sind verwirrt, wo, was beantragt werden muss“, ergänzt Mayk Tessin, Leiter der Brandschutzdienststelle und ebenfalls Mitglied der Koordinierungsgruppe. Derzeitiger Stand: „Bürger müssen beim Gesundheitsamt anzeigen, dass eine Veranstaltung stattfindet. Dann guckt das Gesundheitsamt, ob es der Verordnung entspricht und ob ein Hygienekonzept vorhanden sein muss.“

Um die 200 Anrufe täglich

Solche Anfragen wurden bisher am Bürgertelefon beantwortet, das der Landkreis eingerichtet hatte. Schwerpunktthemen wurden an die Koordinierungsgruppe weitergegeben. „Die Unsicherheit Mitte, Ende April war riesengroß. Das haben wir auch beim Bürgertelefon gemerkt“, sagt Mayk Tessin. Bis zu 200 Anrufe gingen an Spitzentagen ein.

Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. Von sieben Tage die Woche, arbeitet die Koordinierungsgruppe jetzt noch fünf, hat am Wochenende Rufbereitschaft. „Für die Öffnung der Konzerthäuser ist gestern Abend die fünfte Änderung der Verordnung gekommen“, sagt Robert Eschment. Die Informationen werden in den Lagevortrag für den Verwaltungsstab eingearbeitet.

Stab wird bei Krisen und Katastrophen gebildet

„Die Koordinierungsgruppe stellt die aktuelle Lage dar, schätzt die Lageentwicklung ein, kontrolliert die bisher festgelegten Maßnahmen des Verwaltungsstabes und führt Einsatztagebuch.“ Landrat Sebastian Constien Quelle: Ove Arscholl

Der Verwaltungsstab wird im Landkreis Rostock bei größeren Schadenslagen, Krisen und Katastrophenlagen einberufen. „Seit dem 3. März arbeitet der Verwaltungsstab des Landkreises. Die Sitzungen sind eng getaktet: Lagevortrag, Protokollkontrolle, offene Punkte, nächster Termin“, teilt Landrat Sebastian Constien ( SPD) mit. Die Stabsarbeit werde durch die Koordinierungsgruppe unterstützt. „Sie stellt die aktuelle Lage dar, schätzt die Lageentwicklung ein, kontrolliert die bisher festgelegten Maßnahmen des Verwaltungsstabes und führt Einsatztagebuch.“ Dieses hat mittlerweile mehr als 3000 Einträge. In ihm werden alle relevanten Mails, Veranstaltungen, Protokolle festgehalten. So auch, dass zu Beginn der Pandemie Bedarf für Schutzausrüstungen ermittelt, beschafft und verteilt wurde.

Zeitverzug zwischen Ankündigung und Verordnung

„Wir müssen die Gesamtübersicht haben. Das ist nicht einfach. Keine Information darf verloren gehen“, sagt Mayk Tessin. Einfach sei auch nicht, dass die Verordnungen der Landesregierung erst Tage später kommen, nachdem es mündlich Verlautbarungen gab. Der Zeitverzug wurde bereits von mehreren Bürgermeistern und vom Landrat kritisiert. Und: „Die Verordnung drückt nicht immer aus, was verkündet wurde“, sagt Mayk Tessin. Das sei beispielsweise beim Zweitwohnsitz so gewesen. „Das war ein großes Thema. Da hat sich die Aussage mit der Verordnung nicht gedeckt.“

Müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, kann der Verwaltungsstab kurzfristig einberufen werden. Zu Beginn der Pandemie habe er sich drei Mal die Woche sowie nach Anlass getroffen. Jetzt kommt er alle 14 Tage zusammen.

Von Anja Levien