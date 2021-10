Landkreis Rostock: Ein Verletzter bei Brand auf Bauernhof in Göldenitz

Göldenitz

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Göldenitz nahe Schwaan (Landkreis Rostock) ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, ging gegen 11.40 Uhr ein Notruf über brennendes Stroh auf dem Boden in einem Rinderstall-Anbau ein. Sofort kam die örtliche Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz.

Die Mitarbeiter des Hofes hatten bis zum Eintreffen der ersten Löschwagen selbst versucht, die Flammen in dem Stall zu bekämpfen. Dabei verletzte sich ein Mann, er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Kurz nach Bemerken der Flammen in dem Kuhstall hatten die Mitarbeiter einige der Tiere evakuiert und in benachbarte Ställe gebracht. Die Feuerwehrleute unterstützten bei der Rettung der Tiere.

Die Flammen konnten die Einsatzkräfte letztlich zügig löschen. Inzwischen war ein größeres Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen und Rettungswagen an der Einsatzstelle eingetroffen. Ein Übergreifen der Flammen vom Anbau auf den Hauptstall konnte verhindert und so auch der Schaden in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden. Zur Brandursache gab es bislang noch keine Informationen.

Von Stefan Tretropp