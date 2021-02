Güstrow

Es sollte schneller gehen mit der Bewilligung von Kita-Plätzen im Landkreis Rostock. Doch der Bearbeitungsrückstau von Elternanträgen zur Bestätigung des Betreuungsbedarfs hält an. Seit August 2020 ist der Berg von 3000 Anträgen bis Jahresende gerade mal auf 2200 abgeschmolzen.

Dabei hatte Sozialdezernentin Anja Kerl auf dem Kreistag im September angekündigt, dass der Stau bis Ende Dezember abgearbeitet wird.

Anzeige

Träger können Abschlagszahlungen beantragen

Bis zu sechs Monate Wartezeit: Eltern sind frustriert. Sie können die Betreuung ihrer Kinder nicht planen oder fürchten, vorhandene Kita-Plätze zu verlieren. Denn die Träger bekommen nur Geld vom Kreis, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Und da summieren sich inzwischen die Außenstände, die Trägern zu schaffen machen. „Um Liquiditätsprobleme abzuwenden, können die Träger nach wie vor Abschlagszahlungen beantragen“, reagiert die zuständige Dezernentin. Das galt für 2020 wie auch für dieses Jahr.

Der DRK-Kreisverband Bad Doberan betreut etwa 1000 Kinder in acht Kitas. Für rund 200 Kinder fehlen noch immer die beantragten Bewilligungen, berichtet Vorstandsmitglied Susann Wieland. „Wir haben zur Zeit Außenstände von circa 200 000 Euro.“

Im vergangenen Jahr hatte der Träger einen Vorschuss von 350 000 beim Landkreis beantragt, der im Dezember auf etwa 100 000 Euro abgearbeitet worden war. „Leider haben diese Möglichkeit im letzten Jahr nur 14 Träger in Anspruch genommen“, weiß Wieland. Der Landkreis werde dem DRK-Kreisverband auch in diesem Jahr einen Vorschuss gewähren.

Konstruktive Gespräche mit Verantwortlichen

Auch der Regionalverband der Awo Bad Doberan hat Abschläge vom Landkreis erhalten, wie Geschäftsführerin Kathrin Polz mitteilt. 1000 Mädchen und Jungen werden in acht Kindertagesstätten durch die Awo betreut. Im Januar fehlten in den Einrichtungen noch 90 Berechtigungsscheine. Das Institut Lernen und Leben (ILL) ist im Landkreis Rostock mit elf Kitas mit insgesamt 833 Kindern vertreten sowie mit drei Horten mit 270 Kindern.

„In Relation zur Betreuungszahl im Landkreis Rostock warten weniger als drei Prozent auf einen Bescheid“, informiert ILL-Sprecherin Henrike Thaut. Trotz Außenständen in der Vergangenheit habe das ILL keinen Abschlag beantragt. „Vielmehr führten wir verschiedene konstruktive Gespräche mit den Verantwortlichen des Landkreises und fanden eine gemeinsame Lösung, die für uns nun sehr gut funktioniert“, erklärt Thaut.

Eltern füllen Anträge unvollständig aus

Fast 17 000 Kinder besuchen im Landkreis Krippe, Kindergarten und Hort. Für die Betreuung in diesen Einrichtungen müssen Eltern ihren Bedarf anmelden und genehmigen lassen. Die Formulare sind auf der Homepage des Kreises hinterlegt. „Doch die Anträge werden größtenteils unvollständig eingereicht“, sagt Sozialdezernentin Kerl.

Das erschwere den Sachbearbeitern die Arbeit, die Anträge müssten immer wieder angefasst werden. Häufig fehlten Arbeitgeberbescheinigungen oder Angaben beispielsweise zum zweiten Sorgeberechtigten. „Wir merken, dass den Eltern das Ausfüllen schwerfällt, deshalb haben wir als Hilfe ein Tutorial erarbeitet“, so Kerl. Über eine Vereinfachung der Anträge werde nachgedacht.

Feedback: Formulierung in den Anträgen nicht eindeutig

„Das Feedback, das uns von Eltern erreicht, besagt, dass die Formulierungen in den Anträgen nicht eindeutig sind, sodass sich sowohl Eltern als auch Sachbearbeiter wiederholt mit einzelnen Anträgen befassen müssen, was auf beiden Seiten Zeit und Energie beansprucht“, sagt ILL-Sprecherin Thaut.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Regionalverband Awo bietet den Eltern den Service an, „mit ihnen gemeinsam alle Anträge auszufüllen, und letztendlich senden wir dann auch alle kompletten Unterlagen an das Jugendamt“, berichtet Kathrin Polz. „So sind wir sicher, dass alles vollständig abgegeben ist und die Grundlage für die Aufnahme des Kindes, auch ohne gültigen Berechtigungsschein, besteht.“

Schwierigkeiten, wenn Betreuungsverhältnis sich ändert

„Wir wollen diese Problematik nicht auf dem Rücken der Eltern ausfechten“, betont Susann Wieland. So nehme der DRK-KV Doberan auch Kinder auf, deren Berechtigungsschein noch in Bearbeitung ist. Besonders problematisch sei es jedoch, wenn sich das Betreuungsverhältnis ändert. „Hier hat es aufgrund der langen Bearbeitungszeit bereits Differenzen gegeben“, so Wieland.

Doch der Landkreis habe eine konstruktive Lösungsstrategie versprochen. „Darauf bauen wir im Moment noch.“ Die Bewilligung von Teilzeitplätzen, auf die ja ein Rechtsanspruch besteht, müsse dringend vereinfacht werden, fordert Wieland.

Neue Anträge werden jetzt binnen zwei Tagen beschieden

Inzwischen werden zumindest die neu eingehenden Anträge und nachgereichten Unterlagen umgehend gesichtet und – wenn vollständig – innerhalb von zwei Tagen beschieden, wie Sozialdezernentin Kerl versichert. Ansonsten würde den Eltern der Eingang bestätigt und Unterlagen nachgefordert, so wie es der Kreistag im Dezember beschlossen habe. „Die Kehrseite ist“, so Kerl, „dass dies zulasten der Abarbeitung der ‚Altanträge‘ geht, die entsprechend langsamer vorangeht.“

Mit zusätzlichen Mitarbeitern aus der Kreisverwaltung, Helfern über Zeitarbeitsfirmen sollte das Jugendamt unterstützt werden. „Wir haben alle Bürgermeister und Amtsleiter angeschrieben, ob sie in Form von Personalabordnungen helfen können“, informiert Anja Kerl. Nur aus der Gemeinde Dummerstorf kam Antwort, wurde eine Kraft entsandt.

Fakt bleibt: Das Jugendamt ist am Limit. „Wir haben eine hohe Fluktuation in diesem Bereich, Ausfälle von Kollegen“, räumt die zuständige Dezernentin ein. Die auf dem Kreistag im September angekündigte Umstrukturierung des Jugendamtes ist überfällig und soll nun nach Auskunft von Kerl zum 1. Mai erfolgen. „Dann ist hoffentlich auch wieder eine zeitnahe Bearbeitung möglich“, sagt Awo-Chefin Polz.

Von Doris Deutsch