Güstrow

Das Impfen im Landkreis Rostock – es soll jetzt richtig Fahrt aufnehmen: Nachdem die Landesregierung am Dienstag den Impfstoff von AstraZeneca auch für Lehrer, Polizisten, Mitarbeiter in Arztpraxen und auch chronisch Erkrankte freigegeben hat, soll es nun schnell gehen. „Die Ampel steht auf Grün: Wir können und wir wollen mehr Menschen impfen“, sagt Vize-Landrat Stephan Meyer (CDU).

Spätestens ab Montag sollen die mobilen Impfteams im Landkreis auch Schulen und Kitas aufsuchen, am Sonnabend will er bereits im Impfzentrum in Laage Termine für Lehrer und Erzieher anbieten. „Je mehr Menschen wir impfen, desto schneller beenden wir die Pandemie. Und je schneller wir Lehrer und Erzieher impfen, desto besser schützen wir auch unsere Kinder“, so Meyer.

Impfdosen bleiben im Landkreis Rostock ungenutzt

Der Impfstoff von AstraZeneca darf nur an Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden – genau das war bisher ein Problem: Am Montag wurden nur 84 von 150 möglichen Dosen im Impfzentrum Laage geimpft, am Dienstag sogar nur 42 von 150. „Wir haben pro Woche fast 1200 Dosen von AstraZeneca zur Verfügung. Die sollten wir nicht liegen lassen“, so Meyer. Bisher wurden kreisweit noch nicht mal 200 Dosen des britisch-schwedischen Impfstoffs verabreicht. Fast alle 14 000 Impfungen erfolgten mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer.

Stadt Rostock ruft gezielt an

In der Hansestadt sieht es ganz ähnlich aus: 12 500 Impfungen fanden bereits in der größten Stadt des Landes statt – nur 470 mit AstraZeneca. „Unsere Impfmanager telefonieren jetzt rum: Wir sprechen gezielt Friseure, Fußpfleger, Zahnärzte an, die auch in Alten- und Pflegeheimen regelmäßig arbeiten“, so Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Wer das nachweisen kann, könne über die Impf-Hotline des Landes kurzfristig noch einen Impftermin für Freitag abmachen. In dieser Woche verimpft Rostock erstmals im großen Stil Dosen des Herstellers Moderna (1800 Stück) an ältere Bürger.

Awo-Mitarbeiter warten auf Impfung

Im Landkreis Rostock sind die Impfungen in den vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen jetzt abgeschlossen. Das Kita-Personal des Regionalverbands Bad Doberan der Arbeiterwohlfahrt sei dankbar, dass sie in der Impfreihenfolge vorgezogen werden. „Die Nachfrage nach dem Impfen ist groß“, sagt Awo-Geschäftsführerin Kathrin Polz. Der Verband zählt allein 180 Mitarbeiter in der Kinderbetreuung. „Die Mitarbeiter sind bereit und haben auch den Wunsch, sich impfen zu lassen. Sie warten darauf.“ Über den Impfstoff werde dabei nicht diskutiert.

Manja Kanthak, Leiterin der DRK-Kita „Buchenbergzwerge“ in Bad Doberan, ist persönlich noch zwiegespalten, was die Impfung betrifft. „Mir ist der Impfstoff zu schnell entwickelt worden. Es gibt noch keine Langzeitstudien", sagt sie. Im Kollegenkreis wurde bisher noch nicht viel übers Impfen gesprochen, „da wir ja nicht wissen, wann wir dran kommen“.

Von Andreas Meyer und Anja Levien