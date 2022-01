Bad Doberan

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Rostock liegt im Dezember 2021 bei fünf Prozent. Damit hat der Landkreis im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern die geringste Quote, die die registrierten Arbeitslosen zu den Erwerbstätigen in Beziehung setzt. Im Landkreis Vorpommer-Rügen liegt sie beispielsweise bei 8,6.

„Das Jahr 2021 war, geprägt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, erneut ein außergewöhnlich herausforderndes Jahr für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dennoch hat sich der Arbeitsmarkt 2021 gut entwickelt. Die große Nachfrage nach Arbeitskräften hat zu einer konstanten Annäherung an das Vorkrisenniveau beigetragen. So gibt es aktuell lediglich ein Plus von 380 Personen oder 3,1 Prozent, vergleicht man die Dezember-Daten von 2019 und 2021,“ berichtet Anke Diettrich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rostock, die den Arbeitsmarkt für Rostock und den Landkreis Rostock betrachtet.

Im zurückliegenden Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt und im Landkreis Rostock von 14612 im Dezember 2020 auf 12707 im Dezember 2021 gesunken. Die Quote ging im selben Zeitraum von 6,7 auf 5,8 Prozent zurück. Im Dezember 2019 – also vor der Pandemie – lag sie bei 5,7 Prozent.

Allein in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock waren im Dezember 7242 Personen arbeitslos. Das sind 14,3 Prozent weniger als im Dezember 2020 und entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent.

Im Landkreis Rostock waren 5465 Männer und Frauen auf Jobsuche, das sind 11,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Langzeitarbeitslose haben es in Pandemie besonders schwer

Nicht alle Personengruppen profitieren gleichermaßen von der positiven Entwicklung. „Langzeitarbeitslose haben es in der Corona-Pandemie besonders schwer und stehen vor großen Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt“, sagte Anke Diettrich. „Der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt in den kommenden Monaten eine zentrale Herausforderung für alle Arbeitsmarktpartner.“

Der Arbeits- und Fachkräftebedarf und die Pandemie blieben zentrale Themen für Unternehmen: Manche Branchen könnten ihre gestiegenen Auftragseingänge nicht abarbeiten, weil die Arbeitskräfte fehlten oder Lieferketten gestört seien. Andere Branchen nutzen das Kurzarbeitergeld, um Personal zu halten, das nach einem vorübergehenden Arbeitsausfall dringend gebraucht werde.

Von OZ