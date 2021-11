Bad Doberan

Mit der zunehmenden Zahl der Corona-Fälle stößt auch das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock an seine Grenzen. Am Mittwoch waren 152 Neuinfektionen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet worden, am Dienstag waren es 305, am Donnerstag 157. Bei diesen Werten können Betroffene nicht tagesaktuell über Testergebnisse informiert werden.

„Daher haben wir in vielen Schulen die Fallkonstellation, dass bei unserer Kontaktaufnahme mit der Schule am Folgetag bereits die Freitestungszeiträume erreicht sind“, teilt der Landkreis Rostock mit. Hintergrund: Schüler und Lehrer werden regelmäßig mit Schnelltests getestet. Die hätten jedoch eine deutlich geringere Sensitivität als ein PCR-Test. „Insbesondere bei asymptomatischem oder leichtem Verlauf bleiben die Schnelltests leider lange negativ“, heißt es von Seiten des Landkreises.

Mehr als 30 Positivfälle am Tag

Wenn der Schnelltest positiv wird, erfolge zur Bestätigung ein PCR-Test. Das Amt erhalte am Folgetag beziehungsweise am zweiten Tag nach dem Abstrich die Befunde. „Bei mehr als 30 Positivfällen pro Tag schafft auch das Gesundheitsamt keine tagesaktuelle Abarbeitung.“ Die Betroffenen würden also mit einer Verzögerung von etwa drei bis vier Tagen angerufen. Ab Tag 5 nach dem letztem Kontakt können sich asymptomatische Kontaktpersonen allerdings bereits von Maßnahmen wie etwa Quarantäne wieder freitesten.

Das war zuletzt in dieser Woche bei einer Lehrerin in Bad Doberan der Fall. Für ihre Schüler und Schülerinnen initiierte das Gesundheitsamt eine Kontrolltestung. Daraus seien jedoch bisher weder Folgefälle noch Symptome bekannt.

Der Landkreis betont jedoch, dass dies positiv getestete Personen nicht davon befreit, die schulischen und außerschulischen Kontaktpersonen zu informieren. Das wurde in einer Allgemeinverfügung geregelt. Ebenso der Umgang mit dem Ende einer Quarantäne, da hier das Gesundheitsamt nicht mehr persönlich anruft. Aktuell geltende Verordnungen sind auf www.landkreis-rostock.de/corona aufgelistet.

Von Cora Meyer