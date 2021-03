An fünf Schulen im Landkreis Rostock ist Quarantäne für Schüler und Lehrer verhängt oder der Unterricht untersagt worden. Nach den positiven Schnelltests an der Conventer Schule in Rethwisch liegen jetzt die Ergebnisse für die PCR-Tests vor. Ob die Schule wieder öffnet, entscheidet sich erst am Wochenende.