Landkreis Rostock: Inzidenz steigt rasant an

Bad Doberan

Testpflicht für Schüler an drei Schulen in Bad Doberan, Quarantäne für Kita-Kinder in Bad Doberan, Bastorf und Neubukow sowie zwei Grundschulklassen in Bad Doberan und Kühlungsborn: Die Corona-Pandemie hat den nordwestlichen Teil des Landkreises Rostock voll im Griff. Waren die Infektionszahlen zwischen Kühlungsborn, Bad Doberan und Satow bisher eher niedrig, verzeichnet das Gesundheitsamt Stand Sonntag 84 Infektionen, davon 22 in Bad Doberan, 15 im Amt Bad Doberan-Land, 16 im Amt Neubukow-Salzhaff und zehn im Amt Warnow-West.

„Das Infektionsgeschehen ist diffus, es gibt keine Hotspots“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler. Seit dem 28. März seien in den Testzentren des Kreises 60 Schnelltests positiv ausgefallen. „Damit ist der Anstieg der Zahlen aber nicht zu erklären“, sagt Fengler deutlich. Auf die 14 Tage gerechnet, wären das im Schnitt vier bis fünf positive Tests pro Tag. Doch die Corona-Zahlen der vergangenen Tage sehen anders aus.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Ostermontag bei 76,0 lag, beträgt sie eine Woche später 125,6. 67 Neuinfektionen waren letzten Mittwoch sowie Freitag, 59 am Donnerstag und 62 am Sonnabend vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet worden. Am Montag waren es lediglich drei Neuinfektionen für den Landkreis Rostock. Seit Pandemieausbruch haben sich 3365 Menschen mit dem Virus infiziert.

25 Kinder in Bastorf betroffen

Am Wochenende hatte der Landkreis mehrere Quarantäneanordnungen ausgesprochen. Unter anderem trifft dies für eine Klasse der Fritz-Reuter-Grundschule in Kühlungsborn zu sowie die Klassenlehrerin, eine Lehrerin und einige Kinder der Parallelklasse. 25 Kinder und sechs Erzieher aus zwei Gruppen der Kindertagesstätte „Leuchtturmzwerge“ in Bastorf sind ebenfalls nach einem bekannt gewordenen Covid-19-Fall in Quarantäne.

Ebenfalls müssen zwei Klassen und die Klassenlehrer der Schule an der Ahornpromenade in Güstrow und zwei Klassen sowie Lehrer der Grundschule in Matgendorf in Quarantäne.

Die Anzahl der Infizierten, die in Zusammenhang mit der illegalen Party am 2. April in Hohenfelde stehen, liegt bei neun. Fünf Infizierte waren Teilnehmer der Feier. Seit Montag werden Schüler der neunten bis zwölften Klassen an drei Schulen in Bad Doberan täglich auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt vermutet in den Einrichtungen weitere Kontaktpersonen.

In Quarantäne befinden sich seit vergangener Woche Kinder der Kita „Uns Windroos“ und „De Utkieker“ in Bad Doberan sowie „Im Amtsgarten“ in Neubukow.

Von Anja Levien