3716 Männer und Frauen sind bis Mittwochnachmittag im Landkreis Rostock gegen das Corona-Virus geimpft worden. 3511 von ihnen erhielten das Vakzin durch die vier mobilen Teams, 205 holten sich den Piks im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler.

Derzeit werden Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen, Senioren ab 80 Jahren, Mitarbeiter des Rettungsdiensts und Klinik-Personal geimpft. Der Landkreis Rostock orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, das die Bevölkerung in sechs Gruppen eingeteilt hat. Wann Lehrer oder Mitarbeiter im Einzelhandel geimpft werden, konnte Landkreissprecher Michael Fengler am Mittwoch nicht sagen.

Impfungen für zwei Wochen geplant

„Derzeit können wir die Impfungen bis Ende übernächster Woche planen“, so Fengler. Denn bis zu diesem Zeitraum sei bekannt, wie viele Impfdosen der Landkreis Rostock erhält. Durch Umbauarbeiten beim Impfstoffhersteller Biontech/ Pfizer erhält Mecklenburg-Vorpommern rund 19 500 Impfdosen weniger.

Das habe auch Auswirkungen auf den Impfplan im Landkreis Rostock, so Fengler. „In der kommenden Woche haben wir 345 Impfdosen für Erstimpfungen und 925 Impfdosen für Zweitimpfungen zur Verfügung.“ Ebenso in der darauffolgenden Woche. Mit den Zweitimpfungen war am Dienstag begonnen worden.

Den Sonderweg, den der Landkreis Nordwestmecklenburg bei dem Impfungen gehe – hier beteiligen sich Hausarztpraxen an den Corona-Schutzimpfungen –, werde der Landkreis Rostock nicht bestreiten. „Hausärzte werden in der Impfkampagne mit dem Impfstoff von Biontech/ Pfizer nicht berücksichtigt“, so Fengler. Ob das auch auf künftige zugelassene Impfstoffe zutreffe, könne er noch nicht sagen.

Dezentrale Impfungen seien allerdings vorgesehen. Sobald die mobilen Teams die Impfungen in den stationären Einrichtungen abgeschlossen hätten, könne auch auf Sammelterminen in den Kommunen geimpft werden. „Das ist aber mit einem hohen Planungsaufwand verbunden.“

Pflegekasse erstattet Fahrkosten

Wer einen Brief vom Land erhält, kann sich nach Terminvereinbarung im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage impfen lassen. Ab Güstrow ZOB / Bahnhof fährt ein kostenfreies Shuttle hin- und zurück. Die Abfahrten sind auf fünf Regionallinien (Regionalbahn und S-Bahn) sowie Buslinien abgestimmt.

Zeitnah sollen die Abfahrten auch bei der Fahrtenabfrage im Internet bei Rebus miteingebunden werden. Der Landkreis Rostock informiert auf seiner Internetseite über die Abfahrten. „Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3, 4 oder 5 können Fahrt- und Taxikosten von der Pflegekasse erstattet bekommen“, teilt der Landkreissprecher mit.

