Bad Doberan/Rostock

Der Machtwechsel im Rostocker Rathaus – er ist auch die Chance für einen Neuanfang zwischen der Hansestadt und dem gleichnamigen Nachbar-Landkreis. Im OZ-Interview spricht Landrat Sebastian Constien ( SPD) über gemeinsame Probleme, neue Ideen für die Zusammenarbeit und warum die Region nur zusammen stark ist.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Constien, in der Hansestadt wurde dieses Jahr ein neues Verwaltungschef gewählt. 2020 dürfen dann die Bürger im Landkreis abstimmen. Treten Sie nochmal an?

Constien: Auf jeden Fall! Mir macht die Aufgabe nach wie vor super viel Spaß. Und ich denke, meine Bilanz kann sich auch sehen lassen. Ich kenne den Landkreis mittlerweile sehr gut, die Region entwickelt sich sehr positiv. Da will weiterhin dran arbeiten. Ich bewerbe mich auf jeden Fall.

Wann wird denn gewählt?

Das hat der Kreistag zu entscheiden. Aber wir werden einen Termin im Mai 2020 vorschlagen.

Seit Sonntag haben Sie einen neuen Partner in Rostock: Claus Ruhe Madsen hat sein Amt als Oberbürgermeister angetreten. Was erwarten Sie von ihm?

Die ersten Gespräche deuten daraufhin, dass auch er mit uns zusammenarbeiten will. Da gibt es gute Ansätze, das müssen wir intensivieren. Wir haben erst vor wenigen Tagen an seinem Geburtstag telefoniert und passen vom Typ her gut zusammen. Aber wie auch unter Roland Methling – vor dem ich die größte Hochachtung habe – werden wir nicht bei allen Themen auf einen Nenner kommen. Dafür sind die Interessen der Stadt und des ländlichen Raums dann doch zu unterschiedlich.

Aber welche Themen sind es denn, die Landkreis und Hansestadt dringend gemeinsam angehen müssen?

Auf jeden Fall den Nahverkehr in der Region. Da arbeiten wir bereits an einen neuen, gemeinsamen Plan. Da ist nicht leicht: In Rostock haben Sie im Nahverkehr viele Fahrgäste auf kurzen Strecken, bei uns sind die Linien lang mit deutlich weniger Passagieren. Das sind wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen. Dennoch brauchen wir in der Region einen Tarif.

Stadt und Land stehen im Nahverkehr auch vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen: Rostock will die Pendler-Ströme in den Griff bekommen, der Landkreis auch die Dörfer anbinden …

Ja, das ist so. Genau so wichtig ist aber, dass der Fahrgast nicht merken darf, wo die Grenze zwischen Stadt und Landkreis verläuft. Es muss möglich sein, dass unser Busbetrieb Rebus auch in die Stadt fahren darf – ohne dass die Hansestadt sagt, wir nehmen der Straßenbahn AG Passagiere weg. Es kann nicht sein, dass man den Bus aus dem Kreis in die Hansestadt nimmt und dann an der ersten Haltestelle in Rostock aus- und auf die RSAG umsteigen muss. Das müssen wir ändern – weil es den Nahverkehr für die Nutzer unattraktiv macht. Wir brauchen weniger Komplikationen, mehr Kooperation.

Und mehr Verkehr zwischen Stadt und Umland?

Ja, müssen uns darauf einstellen, mehr Busse einzusetzen und den Takt auf den Strecken ins Umland zu erhöhen. Bahn und Straßenbahn müssen wir natürlich einbeziehen. Das sehe ich genau wie Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus. Der Verkehr zwischen Stadt und Umland wird mehr und mehr zum Problem. Wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Menschen vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen, wir Kunden aus den Gemeinden rund um Rostock für Busse und Bahnen gewinnen. Die Region wächst. Das ist toll, aber das hat zwangsläufig auch mehr Autoverkehr zur Folge.

Der Landkreis ist aber nicht nur der „Speckgürtel“. Was planen Sie für die wirklich ländlichen Gegenden – für Rerik, für Bützow, für Tessin?

Dort brauchen wir alternative Verkehre – Anrufbusse etwa. Kleine Fahrzeuge, die Kunden über das Internet oder das Telefon dann ordern können, wenn sie den Nahverkehr brauchen.

Stichwort Wachstum: Es gibt erste Signale, dass es mit dem Aufschwung auch in der Region Rostock in den kommenden Jahren vorbei sein könnte …

Wir haben die Voraussetzung weiter zu wachsen. Ich sehe derzeit den Fachkräftemangel als einzigen Faktor, der die Dynamik verlangsamen könnte. Die Unternehmen brauchen Mitarbeiter. Die müssen wir anwerben, aus anderen Regionen zu uns locken. Diese Fachkräfte müssen allerdings auch hier wohnen dürfen und können. Da sind wir beim nächsten gemeinsamen Thema …

Sie meinen den Streit um neue Wohngebiete in Rostocks kleinen Nachbargemeinden?

Ja, richtig. Wir müssen Wohnraum anbieten – ob in der Hansestadt oder im Umland. Das müssen wir schnellst möglich hinkriegen. Ich glaube, die Bürgerschaft muss sich nochmal genau überlegen, ob es für beide Seiten hilfreich ist, wenn sie neue Wohngebiete im Umland blockiert. Auch die Hansestadt profitiert davon, wenn wir Fachkräfte in die Region holen – selbst wenn sie nicht in der Stadt leben. Jungen Familien, die bauen wollen, ist es am Ende egal, in welcher Kommune sie bauen. Die wollen ihr Häuschen, da ist ihnen die Stadtgrenze egal. Rostock hat die Möglichkeit gehabt, andere Wege in der Stadtplanung einzuschlagen: Groß Biestow beispielsweise.

Wie entwickelt sich der Landkreis denn außerhalb des Rostocker Speckgürtels?

Sanitz hat sich super entwickelt. Dort haben wir eine der größten Abweichungen nach oben was das Wachstum angeht. Die Herausforderung ist jetzt, die Infrastruktur anzupassen – Schule, Kitas, Nahverkehr, Wasserversorgung. Auch Bad Doberan und Tessin entwickeln sich toll. Schwaan und Bützow haben eine gute Verbindung nach Rostock. Auch dort lassen sich Grundstücke gut und schnell verkaufen. Wie gut sich eine Gemeinde entwickelt, hängt auch immer von der Verwaltung und den Bürgermeistern ab: Wie gut und schnell sind sie – beispielsweise wenn es darum geht, neue Baugebiete auszuweisen. Das große Wachstum haben wir aber eher im Norden des Landkreises.

Machen Sie sich Sorgen um den Südkreis?

Nein, überhaupt nicht. Die Arbeitslosigkeit geht auch im Süden des Landkreises deutlich zurück. Teterow hat deutlich zugelegt. Trotz des aktuellen Rückschlags beim Schlachthof geht es weiter vorwärts. Wir sind seit diesem Jahr der Landkreis in MV mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Wir haben mittlerweile 70 000 sozialversicherungspflichtige Jobs im Landkreis.

Verlassen Sie sich in Sachen Wirtschaft zu sehr auf Rostocks Wachstum?

Ganz sicher nicht. Deshalb sind wir dabei, das Großgewerbegebiet in Laage intensiv zu bewerben. Dort haben wir erste Ansiedlungen aus der Bio-Technologie und aus der Wasserstoff-Branche. In Laage haben wir super Bedingungen, um Wasserstoff-Technologien weiter zu entwickeln. Und deshalb wollen wir Modellregion werden. Auch in Dummerstorf passiert viel - mit der Ansiedlung des Norma-Logistikzentrums etwa. Da wird auch noch mehr passieren.

Der Landkreis zählt zu den wichtigsten Tourismus-Regionen in MV. Wie läuft’s dieses Jahr?

Vor allem Kühlungsborn und Graal-Müritz müssen sich absolut nicht vor Rügen oder Usedom verstecken. Die Branche muss jedoch darauf achten, weiterhin Qualität anzubieten. Schleswig-Holstein hat stark aufgeholt. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen Top sein – in puncto Service, was die Qualität der Unterkünfte, die Gastronomie angeht. Das geht auch nur, wenn wir vernünftige Fachkräfte zu uns holen können. Übrigens: Auch im südlichen Landkreis steigt die Zahl der Übernachtungen. Dort ist der Fahrrad-Tourismus ein echtes Wachstumssegment.

Zum 1. Januar sollen auch die Kita-Plätze im Landkreis kostenfrei werden. Wie wichtig ist das für den Landkreis?

Aus meiner Sicht nützt der Anspruch auf beitragsfreien Kita-Platz nichts, wenn es die Plätze gar nicht gibt. Das eigentliche Problem ist doch, dass uns Erzieher fehlen.

Fehlen denn Kitas im Landkreis?

Gebäude fehlen uns nicht. In Bad Doberan haben wir gerade eine neue, weitere Tagesstätte eröffnet. Aber wir brauchen qualifiziertes Personal.

Was wird aus dem Schlachthof in Teterow?

Das ist noch offen. Es gab die Idee, dass sich mehrere große Mastbetriebe zusammenschließen und als eine Art Genossenschaft den Schlachthof betreiben. Aber das ist schwierig. Es wird schwer den Standort zu erhalten. Wir unterstützen diejenigen, die Alternativen entwickeln. Wir bleiben da dran.

In den vergangenen Wochen gab es viel Arbeit für die Feuerwehren im Landkreis: Gleich mehrfach gab es schwere Unwetter, in Bad Doberan wird nun über ein neues Entwässerungskonzept nachgedacht.

Wir hatten in der vergangenen Woche 69 Unwetter-Einsätze. Ja, das ist ein Thema für uns. Wir haben in Sachen Entwässerung in den vergangenen Jahren schon viel unternommen. Zum Beispiel in der Conventer Niederung. Wir arbeiten mit den Landesbehörden und den Kommunen dabei zusammen. Aber auch wir als Landkreis müssen uns etwas einfallen lassen: Wie schützen wir künftig das Gymnasium in Bad Doberan oder unsere eigene Tiefgarage in Güstrow?

Müssen sich die Feuerwehren neu aufstellen? Für neue Gefahren?

Wenn ich mir die vergangenen Jahre ansehe, rücken wetterbedingte Einsätze stärker in den Fokus. Aber die Wehren stellen sich darauf ein. Der Modernisierungsbedarf ist dabei weiter groß. Im Haushalt stehen deswegen 500.000 Euro zusätzlich pro Jahr. Das Land unterstützt kräftig bei der Fahrzeugbeschaffung. Wir haben kaum noch neue Fahrzeuge ohne Wassertank zum Beispiel – damit wir auch dann schnell und überall löschen können, wenn wir wieder eine Dürrephase haben und die Löschteiche trocken sind.

Von Andreas Meyer