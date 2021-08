Bützow

Auf der Landstraße 14 in der Nähe von Bützow hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ereignet. Der mit 25.000 Litern Gülle beladene Lkw kam hinter Steinhagen bei Bützow (Landkreis Rostock) von der Fahrbahn ab und kippte in einem Graben auf die Seite, der Fahrer verletzte sich dabei.

Wie Kristin Hartfil von der Polizeiinspektion Güstrow mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.45 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Steinhagen in Richtung Neukloster ereignet. An dieser Stelle ist die Fahrbahn etwas verengt. Offenbar wegen des frisch auf den Asphalt aufgetragenen Rollsplits kam der Lkw ins Rutschen – so die erste Vermutung an der Unfallstelle. Der 22-jährige Fahrer kam von der Straße ab und geriet mit seinen Hinterrädern in den Grünstreifen. Ihm gelang es nicht mehr, das mit 25.000 Litern Klärschlamm beladene Fahrzeug in die Spur zu bringen. So kippte der gesamte Lastwagen im Graben nach rechts auf die Seite.

Vollsperrung der Straße zur Bergung

Verständigte Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr trafen zügig an der Unglücksstelle ein. Der Fahrer erlitt nach erstem Stand leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Trotz der Beschädigungen am Lkw lief keine Gülle aus. Jedoch hatte der Tank Leck geschlagen, woraufhin Kraftstoff austrat. Die Feuerwehrleute fingen die Flüssigkeiten auf und streuten Granulat um die Schadstelle.

Mit der Hilfe eines zweiten – leeren – Lkw wurden die 25 Kubikmeter Klärschlamm abgepumpt. Im leeren Zustand soll das havarierte Fahrzeug am Freitagnachmittag geborgen werden. Für den Zeitraum der Bergung wird es eine Vollsperrung geben. Autofahrer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Von Stefan Tretropp