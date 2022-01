Laage

Ärger über eine nicht enden wollende Silvesterknallerei hat am frühen Neujahrsmorgen in Laage (Landkreis Rostock) zu einem Beilangriff geführt. Ein 66-jähriger Mann war auf eine Gruppe junger Feiernder so wütend, dass er einen 16-Jährigen mit einer Axt bewusstlos schlug. Die Polizei bestätigte nun auf Nachfrage den Einsatz am Neujahrsmorgen.

Den Angaben von Pressesprecher Benjamin Lübke zufolge, eskalierte ein Streit gegen 3 Uhr in der Schulstraße von Laage. Mehrere Jugendliche hatten den Jahreswechsel noch ausgiebig gefeiert und dabei Böller, Knaller und Raketen gezündet. Der 66 Jahre alte und stark alkoholisierte Anwohner fühlte sich dadurch offenbar so sehr gestört, dass er zum Beil griff. Wutentbrannt ging der Mann mit der Waffe auf die Gruppe zu.

16-Jähriger verliert Bewusstsein

„Er schlug dann mit der stumpfen Seite des Beils auf Höhe des Kopfes auf den Geschädigten ein“, erklärte Lübke. Der 16-jährige Jugendliche ging nach dem Angriff zu Boden und verlor das Bewusstsein. Augenzeugen des Vorfalls hatten umgehend den Notruf verständigt. Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den jungen Mann, der mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Güstrow gebracht wurde.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angreifer identifiziert

Zusammen mit den anderen Jugendlichen aus der Gruppe konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Angreifer schließlich identifizieren und feststellen. Der 66-jährige Tatverdächtige hatte sich nach dem Angriff vom Tatort entfernt. Bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, die Polizei ermittelt nun wegen gefährliche Körperverletzung gegen ihn. Nach dem Einsatz wurde der 66-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von Stefan Tretropp