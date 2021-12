Güstrow

Kinos und Fitnessstudios geschlossen, ins Restaurant dürfen nur Genesene und Geimpfte mit einem tagesaktuellen Schnelltest: Im Landkreis Rostock gelten noch schärfere Corona-Regeln als in Mecklenburg-Vorpommern – mit Ausnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Doch warum ist das so? Wo kommen die hohen Infektionszahlen her, wo stecken sich die Menschen mit dem Coronavirus an?

Diese und weitere Fragen zur Corona-Lage beantwortet Landrat Sebastian Constien (SPD) am Montag, 6. Dezember, im neuen Format OZ live.

Das Interview wird hier gegen 13.10 Uhr live aus der Kreisverwaltung in Güstrow übertragen.

Der Landkreis Rostock trägt die Corona-Warnstufe „Rot plus“. Sieben Tage in Folgen waren die Coronazahlen nicht gesunken, auch die Inzidenz bei den Hospitalisierung liegt seit drei Tagen in Folge über 9.

Von Anja Levien