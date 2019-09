Regionale Denkmäler hautnah erleben

Rostock

Kirchen, Schlösser, Gutshäuser und Bauernhöfe – in und um Rostock lassen sich viele historische Bauten finden. Nur ist es nicht immer möglich, sie auch alle zu besichtigen. Am 8. September ist das anders: Zum Tag des offenen Denkmals öffnen etliche altehrwürdige Gebäude ihre Pforten für Besucher.

In ganz MV sind in diesem Jahr 285 Bauwerke an dem bundesweiten Denkmaltag, der unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ steht, beteiligt. Zum 27. Mal wird dieser Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert, die damit darauf aufmerksam machen möchte, wie wichtig die Bewahrung alter Monumente ist. Allein 42 Denkmäler werden im Landkreis Rostock geöffnet sein, weitere 35 in der Hansestadt Rostock.

700 Jahre alte Dorfkirche in Rethwisch

Ein Schmuckstück steht in der Gemeinde Börgerende-Rethwisch: die Dorfkirche Rethwisch (Schulstraße). Erbaut wurde das Backsteingebäude bereits im 14. Jahrhundert. Der mittelalterliche Holzturm, der die vordere Front ziert, stammt aus dem Jahr 1370, die Glocke von 1412. Ehemals läuteten drei Glocken in dem evangelischen Gotteshaus, doch im zweiten Weltkrieg wurden zwei von ihnen abgeholt und eingeschmolzen. Verblieben ist die älteste und gleichzeitig wertvollste Glocke.

Nach und nach wurde das evangelische Gotteshaus seit 2001 umfassend restauriert: der Innenraum mit freigelegten Posaunenengeln, die Kanzel, ein Taufengel, Ornamentscheiben aus dem 14. Jahrhundert sowie der Flügelaltar um 1530. Doch das nächste Projekt steht bereits an: Das historische Dreiergeläut soll wieder hergestellt werden.

Zu der Dorfkirche gehört auch ein Pfarrhof (Doberaner Straße 2) samt Pfarrhaus von 1705 und die Pfarrscheune (1745). Auch ein Backhaus aus dem Jahr 1844 sowie ein Garten mit altem Obstbestand sind auf dem Gelände zu finden. Seit 2009 gibt es hier außerdem eine Mosterei.

Geöffnet sind die Dorfkirche und der Pfarrhof, die sonst nur saisonal und unregelmäßig zugänglich sind, von 11 bis 17 Uhr. Führungen durch das Gotteshaus werden nach Bedarf angeboten. Kaffee gibt es im Pfarrhaus, Brot gebacken wird im Backhaus und Saft aus der eigenen Mosterei kann man in der Pfarrscheune erwerben.

Zur Galerie Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September können Besucher historische Bauten besichtigen, die sonst oft geschlossen sind. Eine kleine Auswahl aus Rostock und dem Landkreis finden Sie hier.

Barockes Gutshaus in Satow

Inmitten einer Moränenlandschaft liegt das Schloss Hohen Luckow in Satow ( Rostocker Straße 23). Das barocke Gutshaus wurde 1707 vom gebürtigen Mecklenburger Christoph von Bassewitz, einem Generalmajor des Fürstentums Bayreuth, in Auftrag gegeben. Zum Schloss Hohen Luckow gehören mehrere Wirtschaftsgebäude, eine Kirche, ein Landschaftspark und weitläufige Ländereien. An den Decken des Salons ist noch originaler Stuck erhalten. Heute wird das Gut landwirtschaftlich betrieben – sowohl mit Ackerbau als auch Tierhaltung.

Normalerweise ist das Gutshaus nur auf Anfrage geöffnet. Am 8. September kann man es von 14 bis 17 Uhr besichtigen. Bis 16.30 Uhr werden die Besucher in der Gutsküche mit Kaffee und Kuchen verköstigt. Umrahmt wird der Nachmittag von den Schülern der Musikschule Friedrich von Flotow aus Bad Doberan.

Neogotische Backsteinkirche in Ziesendorf

Eine weitere sehenswerte Kirche ist in Ziesendorf zu finden. Die Kirche zu Buchholz (Kirchenstraße 7) ist, wie typisch für MV, aus Backsteinen erbaut. Das Gotteshaus, das Teil der neogotischen Baukunst ist, wurde in den Jahren 1876 bis 1878 errichtet, brannte jedoch im Jahr 1914 bis auf die Grundmauern nieder. 1924/25 konnte es durch das Engagement der Bürger wieder aufgebaut werden. Im Inneren können Besucher eine 2007 sanierte Runge-Orgel bewundern.

Das sonst unregelmäßig geöffnete Gotteshaus hat am Tag des offenen Denkmals ihre Türen von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Aktuell ist in der heutigen Kunst-Kirche die Ausstellung „Blutendes Gold“ zu sehen – Druckgrafiken zum Nibelungenlied von Volkmar Förster. Passend dazu findet um 10 Uhr eine Andacht mit dem künstlerischen Titel „Brünhild wirft den Stein“ mit Pastor Martin Kumlehn statt.

Zur Galerie Von Gutshäusern bis zum Schiff – eine Auswahl.

Dreiseitiger Bauernhof in Retschow

Ein kleines Stück Bauerngeschichte können Besucher auf dem Denkmalhof Pentzin in Retschow (Dorfstraße 2) entdecken. Die Familie selbst lebt heute noch in dem niederdeutschen Hallenhaus, das 1787 erbaut wurde. Zum Hof gehören ebenso eine Scheune, die 1826 errichtet wurde, sowie ein Altenteilerkaten von 1842. Seit 36 Jahren existiert dort ein privates Museum, das normalerweise nur auf Anfrage geöffnet wird. Zu sehen sind unter anderem landwirtschaftliche Gegenstände aus dem Haus der Eltern und Großeltern der Inhaber.

Geöffnet ist der Denkmalhof am 8. September von 11 bis 17 Uhr. Große und kleine Gäste können sich beim Schauspinnen das alte Handwerk näher bringen lassen.

Gigantischer Werft-Kran in Rostock

Ein Denkmal der besonderen Art steht in Rostock: der Hellingkran Neptun 1 (Hellingstraße 3-5). Für die ehemalige Neptunwerft wurde er 1976 vom Verlade- und Tranportanlagenbau (VTA) Leipzig gebaut und aufgestellt. Er war einer von zwei Kranen, die an der Helling – dem Platz einer Werft, an der ein Schiff gebaut wird – eingesetzt wurde. Sie dienten dazu, vorgefertigte Schiffssektionen zusammenzusetzen. Nachdem der Schiffbau 1991 eingestellt wurde, verkam das Gelände zu einer Industriebrache. Doch der Förderverein Tradition Ostseeschifffahrt e.V. Rostock konnte einen der Krane vor der Verschrottung retten, indem er ihn erwarb.

Zum Tag des offenen Denkmals hat man die seltene Chance, den Kran von 10 bis 19 Uhr zu besichtigen. 124 Stufen müssen die Besucher bis zur Plattform unterhalb des Maschinenhauses zurücklegen, von wo aus man einen unglaublichen Panoramablick auf die Stadt hat. Die Führungen, bei denen die Gäste umfangreiche Informationen zur Technik und Geschichte erhalten, finden nach Bedarf statt.

Mehr zum Autor

Mehr zum Thema:

Schlösser, Ruinen und Gutshäuser: Das sind die spannendsten Denkmäler in MV

Von Maria Baumgärtel