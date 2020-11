Landkreis Rostock: Schon 23 Hepatitis-A-Infizierte – Bäckerei im Fokus der Ermittlungen

Dummerstorf

Die Zahl der Infizierten nach dem Hepatitis-A-Ausbruch in der Gemeinde Dummerstorf wächst. Bis zum Freitagmittag wurden 23 Infektionen festgestellt, drei weitere Testergebnisse stehen noch aus. Nach Angaben des Gesundheitsamtes leben 21 der Betroffenen in der Gemeinde und deren Nähe, zwei Erkrankte sind in Nachbarkreisen des Landkreises Rostock zu Hause.

Vier Erkrankte im Krankenhaus

Vier Patienten mussten beziehungsweise müssen noch in Krankenhäusern behandelt werden. Das Gesundheitsamt hat bislang 101 Kontaktpersonen ermittelt und mit diesen gesprochen. Mit sogenannten Riegelungsimpfungen, sowie Tätigkeits- und Besuchsverboten für Kontaktpersonen soll der Ausbruch eingedämmt werden. Bei einer Riegelungsimpfung wird der Impfstoff innerhalb der relativ langen Inkubationszeit des Hepatitis-A-Virus verabreicht. Das Immunsystem kann dann Antikörper aufbauen und bestenfalls den Ausbruch der Erkrankung verhindern.

Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes und der Lebensmittelüberwachung zur Infektionsquelle laufen auf Hochtouren. Derzeit stehen Beschäftigte einer Bäckereifiliale in der Gemeinde im Fokus. Sie werden weitergehenden Untersuchungen unterzogen. Die Probenergebnisse der Lebensmittelüberwachung aus der Filiale werden noch am Freitagabend erwartet. Die Beprobung eines weiteren Betriebs in der Gemeinde hat bereits Auflagen der Lebensmittelüberwachung für diesen Betrieb zur Folge. Angeordnet wurde nun auch eine Beprobung des Trinkwassers, „um den bisher für unwahrscheinlich gehaltenen Infektionsweg mit Sicherheit ausschließen zu können“, wie Kreissprecher Michael Fengler erklärt.

Appell: Hygieneregeln einhalten

Der Kreis appelliert an die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln. Mit gründlichem Händewaschen, insbesondere nach Toilettengängen und vor dem Umgang mit Lebensmitteln, könne sich jeder vor der Übertragung der Hepatitis-A schützen. Wegen der langen Inkubationszeit von 15 bis 50 Tagen gilt es weiter wachsam zu sein. Einwohner werden gebeten die Ermittlungsarbeit des Gesundheitsamtes unbedingt aktiv zu unterstützen.

