Bad Doberan

Zum Telefonhörer greift in der Einsatzleitstelle des Landkreises Rostock keiner mehr. Abgesehen von wenigen Ausnahmefällen läuft alles über Headsets – und digital. Auf sechs Bildschirmen koordinieren die Disponenten von Bad Doberan aus die hereinkommenden Anrufe. Andreas Giese ist einer von ihnen. Er ist routiniert. „Ich bin seit 2010 hier“, sagt der Rettungsassistent, der auch Verbandsführer bei der Feuerwehr ist. Vorher war er in der Leitstelle in Güstrow tätig, die inzwischen mit der in Bad Doberan zusammengelegt wurde.

„,Wo ist der Notfallort?’ fragen wir als erstes“, sagt Detlef Salow, stellvertretender Leiter der Leitstelle. Dann werden die Informationen des Anrufers bestimmten Stichworten zugeordnet, die im Computersystem hinterlegt sind. „Zu jedem gibt es eine Ausrückeordnung“, sagt Detlef Salow. „Wir gucken, was für Kräfte und Mittel gebraucht werden und wie wir die schnellstmöglich auf die Straße bekommen“, sagt Ralf-Peter Odebrecht, Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst, zu dem die Leitstelle gehört. Das Computersystem löst dann auch den Alarm aus. „90 Prozent der Einsätze laufen über die Sirene“, sagt Marcus Mahrdt, Sachbearbeiter für digitale Alarmierung in der Brandschutzdienststelle.

Insgesamt 256 Sirenen gibt es im Landkreis Rostock. Darüber hinaus gibt es mobile Meldeempfänger, Pieper genannt. Als zweiten Weg nutzen viele Feuerwehrleute außerdem eine Alarmierungsapp auf dem Handy. „Wir alarmieren wahlweise doppelt, damit wir wissen, ob es funktioniert“, sagt Ralf-Peter Odebrecht.

Rund um die Uhr besetzt

Seit sechs Uhr morgens sitzt Andreas Giese am Schreibtisch. „Wir arbeiten in 12-Stunden-Schichten“, erzählt er. Tagsüber sitzen drei Mitarbeiter an den insgesamt vier Arbeitsplätzen, nachts zwei. Insgesamt 13 Disponenten und zwei Leiter sind in der Leitstelle im Gebäude der Kreisverwaltung tätig. Sie koordinieren nicht nur Feuerwehreinsätze, sondern auch die des Rettungsdienstes. „Da ist der Alarm aber immer still“, sagt Ralf-Peter Odebrecht. „Für einen einzigen Rettungswagen müssen wir nicht die Sirene anschalten.“

Ob sie heult oder nur der Pieper piept, entscheidet grundsätzlich die jeweilige Gemeinde. Die haben ihre Vorstellungen mit der Leitstelle abgestimmt. Einigen reiche zwar die Alarmierung über den Meldeempfänger. „Die meisten haben ihre Sirene aber stehen lassen“, sagt Detlef Salow. „Jeder Alarm dauert eine Minute“, sagt Ralf-Peter Odebrecht. Wenn es brennt, werde das Geheul zweimal unterbrochen. „Dieser Sirenenton ist den Menschen vertraut“, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises.

Was tun im Katastrophenfall?

Am ersten bundesweiten Warntag (10. September) werden sie noch einen anderen kennenlernen: Um 11 Uhr erklingt ein einminütiger, auf- und abschwellender Signalton. Er ist das Zeichen für den Katastrophenfall. Alarmiert werden dann die Einheiten des Katastrophenschutzes. „Wenn beispielsweise die Warnow über die Ufer tritt oder ein Stromausfall das öffentliche Leben lahm legt“, sagt der Kreissprecher. „Der Selbstschutz und die Selbsthilfefähigkeiten der Bevölkerung haben abgenommen.“ Der Warntag sei dazu da, diese wieder zu stärken und zu verbessern.

„Damit die Leute wissen, was sie zu tun haben. Zuerst einmal geht es darum, einen geschützten Raum aufzusuchen“, sagt er. „Und – ganz wichtig – nur im äußersten Notfall die Leitstelle anrufen“, sagt Ralf-Peter Odebrecht. Wer wissen will, was los ist, sollte lieber zur Fernbedienung greifen, das Radio anschalten oder sich online informieren. „Wir werden die Alarmierung auch über unsere Online-Kanäle ausprobieren“, sagt der Sprecher des Landkreises.

256 Sirenen im Landkreis Rostock 1 Leitstelle koordiniert die Einsätze im Landkreis Rostock. 256 Sirenen werden am Warntag gleichzeitig aufheulen. 162 Freiwillige Feuerwehren gibt es Landkreis Rostock. 4500 aktive Feuerwehrleute sind dort ehrenamtlich tätig. Hinzu kommen freiwillige Einsatzkräfte im Katastrophenschutz. Im Landkreis Rostock gibt es unter anderem 2 Sanitätszüge, 3 Gefahrgutzüge, 2 Wassergefahrengruppen und eine Drohneneinheit.

Im Katastrophenfall gehen die Möglichkeiten der Leitstelle weit über die Sirene hinaus. „Wir können auch über Warn-Apps wie Katwarn, als Textdurchlauf im Fernsehen oder per Durchsage im Radio warnen“, sagt Detlef Salow. Die Signale gehen von der Leitstelle in Bad Doberan aus, werden im Ministerium geprüft und dann freigegeben.

Warntag wird wiederholt

Der Warntag soll von nun an jedes Jahr wiederholt werden, immer am zweiten Donnerstag im September. „Da sind die Ferien vorbei und die Wahrscheinlichkeit, viele Menschen zu erreichen, ist am größten“, sagt Ralf-Peter Odebrecht. Auf den Meldeempfängern der Rettungskräfte bleibt es am Warntag ruhig. Es geht darum, Abläufe für den Ernstfall zu üben. Und die Bevölkerung zu sensibilisieren, sagt Michael Fengler.

Um 11.20 Uhr geht die Sirene dann noch einmal: Eine Minute lang heult sie durchgehend. Auch das ist kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil. Es bedeutet Entwarnung.

Von Cora Meyer