Glasewitz

Auf der Landesstraße 14 in direkter Nähe zur Autobahn-19-Ab- und Auffahrt Glasewitz (Landkreis Rostock) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Beim Zusammenstoß zweier Autos gab es mehrere Verletzte, darunter waren auch Kinder. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften eilte zur Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 15.30 Uhr zu dem Unglück. Der Fahrer eines Toyota Avensis und der eines VW Golf stießen an der Auffahrt zur Autobahn 19 zusammen. Eines der Fahrzeuge wollte gerade auf die A 19 einbiegen. Das andere hatte offenbar die Vorfahrt missachtet. Zum Unfallzeitpunkt regnete es außerdem kräftig.

Nach der Kollision blieben beide Wagen schwer beschädigt auf der Landesstraße 14 stehen. In einem der Fahrzeuge befanden sich auch zwei Kinder. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, ein leitender Notarzt, Rettungshubschrauber „Christoph 34“ sowie die Polizei mit mehreren Fahrzeugen kamen zum Einsatz. Die Strecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung voll gesperrt. Deshalb kam es in beide Richtungen zu einem erheblichen Stau.

Die Sanitäter und Notärzte mussten mehrere Verletzte an der Einsatzstelle behandeln. Vier von ihnen kamen mit leichteren Blessuren in ein Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten deshalb abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Ursache dieses Zusammenstoßes laufen, stehen allerdings erst am Anfang.

Von Stefan Tretropp