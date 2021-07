Stäbelow

Die zwei Storchenküken in Stäbelow ducken sich ins Nest. Gerade wurden ihnen hoch oben je zwei Ringe am Bein angelegt. „In dieser kurzen Zeit fallen sie in Akinese, stellen sich tot“, erklärt Gunnar Gernhöfer, „das ist ein ganz natürlicher Schutzreflex.“ Seit 2014 begleitet Gernhöfer die alljährlichen Weißstorchberingungen im Landkreis Rostock, im zweiten Jahr als Beringer. Für diese Aufgabe hat er extra einen Kurs absolviert.

Am 5. Juli hat das Team um Nabu-Storchenbetreuer Dr. Stefan Kroll die zweite und letzte Beringungsrunde durch die Horste der Region gedreht. In zwölf Nestern wurden an diesem Tag insgesamt 32 Jungvögel mit Metall- und gelben Farbringen der Beringungszentrale Hiddensee markiert. „Alle Störche sind etwa vier bis sechs Wochen alt“, erzählt der Storchenbeauftragte des Landkreises, der mit sechs engagierten Ehrenamtlern die Aktion durchgeführt hat.

Fünf Pflegeküken zur „Adoption“ in fremde Nester gesetzt

Unter Beobachtung von Einwohnern wird der Hublader am Storchennest in Hohen Gubkow in Stellung gebracht. Hier werden zwei Jungvögel beringt. Quelle: Stefan Kroll

Eine knifflige Herausforderung: Fünf der Küken mussten in fremde Nester eingehorstet werden. „Sie wurden im Rostocker Zoo aufgepäppelt“, berichtet Kroll. Ein kleiner Storch sei in Zeez aus dem Nest gefallen und glücklicherweise in einem Holunderbusch sanft gelandet. Die vier anderen stammen aus Cammin, wo Ende Mai der männliche Altvogel tödlich verunglückt ist. „Kurz vor dem bevorstehenden Schlupf wurden die Eier geborgen und zum Ausbrüten in den Rostocker Zoo gebracht“, sagt Kroll und erklärt, dass ein einzelner Storch nicht in der Lage sei, frisch geschlüpfte Jungstörche allein großzuziehen.

Nun wurden die Adoptivkinder auf passende Nester verteilt. Alle haben zwei Stief-Geschwister. Das Zeezer Küken wird in Broderstorf flügge und die Camminer Jungstörche haben bis zum Abflug ein neues Zuhause in Schwaan, Horst und Neuendorf bei Bützow und Strenz bei Güstrow. „Die Altvögel unterscheiden nicht zwischen eigenen und fremden Küken“, beruhigt Kroll. Seit 2009 sei die Einhorstung im Landkreis Rostock in etwa zehn Fällen immer gelungen.

Wegen Nahrungsmangel schubsen Altvögel Nachwuchs raus

„Mindestens 30 Jungvögel wurden abgeworfen oder aufgefressen.“ Dr. Stefan Kroll, Nabu-Storchenbetreuer Quelle: Ove Arscholl

Die diesjährigen mageren Bruterfolge der Weißstörche beunruhigen den Storchenschützer. Es hätten zwar alle 35 Horstpaare im Altkreis Bad Doberan (vier weniger als 2020) mit der Brut begonnen, doch 16 Storcheneltern haben nach Horstkämpfen abgebrochen oder ihre Brut verloren, weil das Nahrungsangebot im sehr trockenen und heißen Juni einfach nicht ausreichte.

Es gab keine Regenwürmer und kaum Feldmäuse für die hungrigen Schnäbel. So haben die Altvögel ihren Nachwuchs aus dem Nest geschubst. „Mindestens 30 Jungtiere wurden abgeworfen oder aufgefressen“, weiß Kroll aus seinen ständigen Beobachtungen. In Ziesendorf zum Beispiel wurden drei von vier Küken wegen Futtermangel rausgeworfen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Nester in Wendfeld und Fienstorf waren mit Schimmelpilz befallen. „Das schlägt den Jungvögeln auf die Lunge und sie verenden“, nennt der Experte eine weitere Todesursache. Und auch Bindegarn für Strohballen, das die Störche zum Nestbau vom Feld sammeln, könne zur Todesfalle werden. „So war das in Reinshagen“, berichtet Kroll, „da hingen zwei Küken tot am Nestrand. Bei näherer Betrachtung mussten wir feststellen, dass beide sich in Bindegarn verfangen hatten.“ Das Beringungsteam entfernte das Bindegarn aus dem Horst und verpasste den noch quicklebendigen zwei Geschwisterküken im Nest die Registrierungsringe.

Biestower Fünflinge lernen fliegen

Nur an drei Standorten im Altkreis Bad Doberan haben die Störche große Familien angelegt. Diese drei Horstpaare seien schon im März eingetroffen und hätten von den günstigen Bedingungen im Mai profitiert. In Kröpelin und Neu Rethwisch wachsen Störche im Viererpack auf, in Biestow werden sogar fünf Küken groß. „Aber die Biestower Altstörche wissen, wo die Futtereimer im nahegelegenen Zoo stehen und bedienen sich da schon mal für den Nachwuchs“, erzählt Kroll augenzwinkernd. Gerade würden die fünf Storchenkinder das Fliegen üben: „Sie kreisen schon mal einen Meter über dem Nest“, beobachtet der Experte.

„Dieser tolle majestätische Vogel muss in unseren Breiten unbedingt erhalten bleiben.“ Gunnar Gernhöfer, Storchenberinger Quelle: Thomas Hoppe

Im August werden die Weißstörche in ihre Winterquartiere aufbrechen. „Mit einer Ausnahme“, kündigt Kroll an. Die Störche in Bandelstorf hätten erst nach Pfingsten mit der Brut begonnen. „Die Küken sind noch ganz klein und werden erst im September abfliegen.“ Das Beringungsteam hofft, dass möglichst viele ihrer Schützlinge wiederkommen und in hiesigen Nestern brüten. Das ist die Motivation der Ehrenamtler, die für die Storchen-Aktionen extra Urlaub nehmen. „Dieser tolle majestätische Vogel muss in unseren Breiten unbedingt erhalten bleiben“, findet Beringer Gernhöfer, der an seinem Wohnort in Sildemow selbst ein Storchennest aufgestellt hat. „Das hatte in diesem Jahr viele Besucher, aber kein Storch hat sich dafür entschieden“, bedauert der 50-jährige.

Christoph Roscher aus Papendorf gehört seit 13 Jahren zur ehrenamtlichen Storchentruppe. „Es ist die Sache an sich und das tolle eingespielte Team um Stefan Kroll“, begründet er sein Engagement. In einigen Tagen wird er wieder auf den Mähdrescher der Papendorfer Agrargenossenschaft steigen, bei den Beringungseinsätzen fährt er den Hublader, der vom Bauernverband angemietet und bezahlt wird. Am Nest ist Roscher die helfende Hand für den Beringer. Und Gästeführer, denn das Beringungsteam wird in den Dörfern immer schon erwartet. „Da nehmen wir besonders Interessierte auch schon mal mit nach oben und lassen sie einen Blick ins Storchennest werfen“, sagt Roscher.

Von Doris Deutsch