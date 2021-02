Güstrow

Einer der Musterschüler unter den Landkreisen in MV entwickelt sich erneut zum Sorgenkind: Innerhalb von nur zwei Tagen ist die Inzidenz im Kreis Rostock um ganze 25 Punkte auf 71 gestiegen. Grund dafür sind mehrere größere Corona-Ausbrüche im Süden des Kreises – unter anderem am KMG-Klinikum in Güstrow und rund um Teterow und Gnoien. Die Küstenorte zwischen Rerik und Graal-Müritz verzeichnen hingegen verschwindend geringe Infektionszahlen, müssen aber dennoch unter den Ausbrüchen im Süden leiden.

Noch vor einer Woche lag der wichtige Inzidenzwert, von dem unter anderem die Öffnung der Schulen im Kreis abhängt, bei 34,4. Zusammen mit der Hansestadt Rostock und Vorpommern-Rügen stach der Landkreis Rostock als eine der wenigen „gelben Regionen“ im Norden hervor. Das ist nun vorbei.

Im Süden des Landkreises Rostock gibt es zurzeit viel mehr Infektionen als im Norden. Quelle: Landkreis Rostock/Benjamin Barz

90 Kinder und 18 Erzieher von Kita in Sanitz in Quarantäne

„Aktuell liegt der Inzidenzwert für den Landkreis Rostock bei 71. Das Ausbruchsgeschehen zeigt sich in vielen Lebensbereichen. Betroffen sind auch Kitas“, berichtet Dr. Petra Zühlsdorf-Böhm, Leiterin für Bevölkerungs- und Medieninformation beim Kreis. Aktuell musste unter anderem eine Allgemeinverfügung für eine Kita in Sanitz mit 90 Kindern und 18 Erziehern angeordnet werden.

Corona im KMG-Klinikum Güstrow: Patienten stecken sich erst auf Station an

Ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt es unter anderem am KMG-Klinikum in Güstrow. Dort werden zurzeit 19 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Pikant: Acht von ihnen haben sich erst in der Klinik angesteckt. Das bestätigt Unternehmenssprecher Franz Cristian Meier der OZ. Zwei Covid-19-Patienten müssen auf der Intensivstation versorgt werden. Das dürfte vor allem für die Patienten bitter sein, die schon hätten entlassen werden können, nun aber auf einen positiven Test warten müssen.

Ärgerlich zudem: Vor Aufnahme auf Station wird jeder Patient auf das Virus getestet. „Alle Notfallpatienten werden mit einem Antigen-Schnelltest getestet. Ist eine stationäre Aufnahme erforderlich, wird darüber hinaus ein PCR-Test vorgenommen. Elektive Patienten (bei denen der Zeitpunkt einer OP frei wählbar ist – d.Red.) werden im Vorfeld der Aufnahme in den Containern vor unserem Klinikum mit einem PCR-Test getestet“, erklärt Meier dazu.

Kommentar zum Thema: Die Fehler weniger treffen jetzt alle

Derzeit befinden sich jedoch allein 16 Mitarbeiter der Klinik in häuslicher Quarantäne, die positiv getestet wurden. „Diese Mitarbeiter sind sowohl aus pflegerischen als auch aus Therapie-, Funktions- und Servicebereichen“, teilt Meier mit. Routinemäßig werden laut KMG-Sprecher Meier Mitarbeiter auf den Covid-Stationen und aus anderen „sensiblen Bereichen“ einmal in der Woche mit einem Antigen-Schnelltest getestet. Zudem gebe es weitere Testungen, wenn ein konkreter Anlass besteht.

„Aktuell liegt der Inzidenzwert für den Landkreis Rostock bei 71. Das Ausbruchsgeschehen zeigt sich in vielen Lebensbereichen. Betroffen sind auch Kitas.“ erklärt Dr. Petra Zühlsdorf-Böhm. Sprecherin des Landkreises. Quelle: Sabine Hügelland

Das bedeutet die hohe Inzidenz für die Schüler im Kreis Rostock

Die Infektionen rund um das KMG-Klinikum tragen nun auch dazu bei, dass vielen Schülern nun doch wieder der Distanzunterricht zu Hause droht – und zwar im gesamten Kreis zwischen Rerik und Krakow am See. Gerade erst durften auch die Klassen 1 bis 6 nach den Winterferien wieder regulär zur Schule gehen. Bleibt die Inzidenz im Kreis Rostock nun vier weitere Tage über 50, ist es mit dem Unterricht in der Schule für die meisten Kinder wieder vorbei.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist in der Schul-Corona-Verordnung MV so geregelt: „Landkreise und kreisfreie Städte, die ab dem 24. Februar 2021 fünf Kalendertage ununterbrochen eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 nicht mehr erreichen, unterfallen am darauffolgenden Kalendertag den Regelungen nach § 7 c.“ Das heißt, die Präsenzpflicht für alle Schüler ist aufgehoben. Der Paragraf 7 c lässt jedoch etwas Spielraum: Die Präsenzpflicht ist zwar aufgehoben. Für Schüler, die zu Hause nicht betreut werden können, soll es aber „freiwilligen Präsenzunterricht“ in den Schulen geben. In allen anderen Jahrgangsstufen soll es ausnahmslos Distanzunterricht geben.

Von Michaela Krohn