Landkreis Rostock nimmt Impfungen mit Astrazeneca wieder auf

Güstrow

Am Montag nimmt der Landkreis Rostock die Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca wieder auf. Wie Landkreissprecher Michael Fengler mitteilt, werden zunächst die mobilen Impfteams das Präparat wieder an Impfberechtigte der Prioritätengruppe 2 abgeben. Zu dieser zählen unter anderem auch Lehrer, Kita-Personal und Polizisten. Für diese Berufsgruppen soll in der Woche auch ein neues Anmeldeverfahren starten. „Das Impfmanagement wird dazu direkten Kontakt mit Grundschulen, Kindertagesstätten, Tageseltern und der Polizei aufnehmen.“

Am Freitag hatten viele vor dem Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage vergebens auf eine Impfung mit Astrazeneca gewartet, nachdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Donnerstagabend bekannt gegeben hatte, dass eine Impfung wieder möglich sei. Zuvor waren Impfungen mit dem Vakzin gestoppt worden, weil geprüft wurde, ob Fälle von Hirnvenenthrombosen mit der Impfung zusammenhängen.

Im Impfzentrum des Landkreises Rostock werden von Montag bis Sonnabend rund 4000 Impfungen mit dem Präparat von Pfizer-Biontech durchgeführt. Täglich sind 660 Impfungen vorgesehen. Das Impfshuttle fährt von Montag bis Sonnabend ab 8 Uhr stündlich vom Busbahnhof Güstrow zum Impfzentrum. Die Rückfahrt startet immer zur halben Stunde.

Am Montag greifen auch die organisatorischen Veränderungen, um Gedränge zu vermeiden. Bereits vor dem Eingang wird der Impftermin geprüft, im Impfzentrum wird die Einhaltung von Abständen kontrolliert.

Von Anja Levien