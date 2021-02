Bad Doberan/Güstrow

Der Landkreis Rostock ist wieder rot – Risikogebiet, mehr als 50 neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner und Woche. Und das dürfte vor allem an der Region Bützow liegen: Denn dort hat es das Gesundheitsamt mit einem Großausbruch in einer Pflegeeinrichtung zu tun. Seit fast einem Monat gelingt es Behörden und Betreiber aber nicht, den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Nun breitet sich das Virus auch außerhalb des Heimes aus.

„Ja, wir haben einen Infektionsschwerpunkt in Bützow“, sagt auch Michael Fengler, Sprecher des Landratsamtes in Güstrow. Am Mittwochabend lag die Inzidenz für den Landkreis insgesamt bei exakt 50. Ein Blick auf die Karte zeigt: Mit 29 Fällen in den vergangenen sieben Tagen gab es nirgendwo so viele Infektionen wie im Amt Bützow-Land. Mit Güstrow selbst (19 Fälle) liegt auch der zweite regionale „Hotspot“ im Süden des Landkreises. Im Norden – im Altkreis Bad Doberan – hingegen ist die Lage deutlich entspannter: In Bad Doberan selbst gab es gerade mal drei Fälle, in Neubukow nicht einen einzigen. Auch Kühlungsborn meldet nur einen einzigen Fall. Aus dem Amt Rostocker Heide wurden acht Fälle bekannt, aus Sanitz fünf.

57 Fälle in einem Pflegeheim

In der Einrichtung in Bützow sind seit Januar bereits 57 Fälle gemeldet worden - 28 bei Bewohnern, 29 bei Mitarbeitern. „Wir haben dort ein kreisendes Geschehen. Immer wieder kommt es zu Infektionen, obwohl Quarantänen angeordnet, das Hygienekonzept überarbeitet und regelmäßige Tests durchgeführt wurden“, sagt Dr. Kristin von der Oelsnitz, Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis. Sogar Experten der Uni Rostock sind bereits zu Rate gezogen worden. Aber die Maßnahmen fruchten nicht: Am Montag wurden bei einem erneuten Massentest fünf weitere Fälle unter den Bewohnern und zwölf bei Mitarbeitern festgestellt.

„Mittlerweile ergeben sich daraus Folgeinfektionen, die auch Einrichtungen außerhalb der Pflegebranche in Bützow betreffen“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Nach OZ-Informationen soll sich das Virus aus dem Heim unter anderem in zwei Schulen und einen Hort in Bützow verbreitet haben. Große Teile der Einrichtungen stehen unter Quarantäne. „Es ist sehr wichtig, Kontakte weitestgehend zu reduzieren. Wir müssen Infektionsketten wirksam durchbrechen. Dazu dienen auch Quarantänen und die Kontaktverfolgung. Dabei mitzuwirken, bringt erst den Erfolg bei der Bekämpfung des Geschehens in Bützow und Umgebung“, erläutert Amtsärztin von der Oelsnitz.

Von Andreas Meyer