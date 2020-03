Güstrow

Die Sanierung der Kapelle in Reez, der Neubau einer Arztpraxis in Rövershagen oder die Sanierung der Beerdigungshalle in Rühn, das sind nur einige Projekte im Landkreis Rostock, die im vergangenen Jahr mit Fördergeld für die ländliche Entwicklung unterstützt wurden.

Auch für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Karow oder eine neue Lehrküche in der Grundschule Parkentin wurden Zuwendungsbescheide ausgereicht. „Das zeigt einfach die große Bandbreite der förderfähigen Vorhaben“, sagt Martina Wessolowski, Leiterin der Zentralen Fördermittelstelle des Landkreises.

Höchster Förderscheck ging nach Bernitt

Rund 7,9 Millionen Euro hatte die 2012 eingerichtete Fördermittelstelle 2019 beim Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zum Ausbau der Region als Lebensraum, Wohnort, Arbeitsstätte-, Erholungs- und Naturraum bereitgestellt.

117 förderfähige Anträge lagen dazu vor, 56 wurden letztlich bewilligt. „Wir erarbeiten eine Prioritätenliste, die in Schwerin bewertet wird“, erläutert Martina Wessolowski. Den bislang höchsten Förderscheck erhielt 2019 die Gemeinde Bernitt: 1,16 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Kita.

Fast eine Million Euro nicht genutzt

Leider sei im vergangenen Jahr jedoch auch die bisher höchste Fördersumme ungenutzt retour gegangen, bemerkt Wessolowski. Im Bereich der öffentlichen Vorhaben konnten 781 000 Euro, im privaten Bereich 179 000 Euro nicht eingesetzt werden. „Es betraf in beiden Bereichen jeweils drei beantragte Förderprojekte“, erklärt die Chefin der Fördermittelstelle. „Eine so hohe Summe, das tat sehr weh.“ Die 35-Jährige bedauert, dass die Projektträger die ungenutzten Kontingente erst sehr spät zurückgegeben und somit anderen Antragstellern die Chance auf Zuwendung genommen hätten.

„Eine so hohe Summe Fördergelder zurückzugeben, das tat sehr weh.“ Martina Wessolowski, Leiterin der Zentralen Fördermittelstelle des Landkreises. Quelle: Doris Deutsch

Die Gelder seien für das laufende Jahr gebunden, in diesem müsste auch mit der Bautätigkeit begonnen werden. „Projektträger versichern uns stets, dass sie Firmen beauftragt hätten, doch dann passiert nichts“, sagt Wessolowski. All das könne geschehen, doch wenn Antragsteller im Mai oder Juni absehen würden, dass das Vorhaben zeitlich nicht mehr umsetzbar sei, sollte dies der Fördermittelstelle angezeigt werden. Dann würden die Gelder zurückgegeben, ein anderer erhalte eine Chance und der Projektträger beantrage seine Förderung für das nächste Jahr neu. „Es ist kein Nachteil, fair zu sein“, sagt die Leiterin, „wir wünschen uns da ein besseres Miteinander, mehr Austausch.“

2020 sind 9 Millionen Euro im Fördertopf

Für 2020 sind rund 9 Millionen Euro im Fördertopf, 96 förderfähige Anträge liegen vor, wie viele bewilligt werden steht noch nicht fest. „Wir haben wunderbare Projekte auf der Liste, nur das Geld reicht einfach nicht“, sagt Wessolowski. Es sei zwar mehr Geld als im Vorjahr zu vergeben. „Das bedeutet aber nicht gleichzeitig mehr Projekte“, stellt sie klar.

Die Baukosten und Baunebenkosten seien extrem gestiegen, dadurch würden die Vorhaben teurer und die einzelnen Förderbeträge höher. 2020 sollen vor allem für private Vorhabenträger „straffere Regeln“ bei der Zuwendungsgewährung gelten. „Wir werden stärker mit Fristen und strengeren Mitteilungsanzeigen arbeiten“, kündigt Wessolowski an, „um anderen auf der Liste nicht die Chance auf Fördergeld zu nehmen.“

Seit 2012 wurden 386 Projekte gefördert 2012 wurde die Zentrale Fördermittelstelle des Landkreises Rostock eingerichtet, um Fördermöglichkeiten für Kommunen und private Vorhaben zusammenzuführen. Es geht um Mittel zur Förderung des ländlichen Raumes/Dorferneuerung, von Kindertageseinrichtungen und Naturschutzmaßnahmen und Gelder aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“. Von 2012 bis 2019 wurden im Sachgebiet 989 förderfähige Anträge bearbeitet. 386 Projekte wurden seit 2012 im Kreis finanziell unterstützt. Insgesamt rund 45 Millionen Euro Förderung haben seither etwa 76 Millionen Euro Eigenmittel der Vorhabenträger verstärkt.

Förderanträge für 2021 bis 31. August stellen

Stichtag für Anträge auf Förderung im Jahr 2021 sei der 31. August dieses Jahres. Bis 31. Oktober würden die Anträge dann bewertet und bei Vollständigkeit der Unterlagen und Umsetzungsreife mit Punktwerten eine Prioritätenliste erarbeitet. Die Chefin der Fördermittelstelle rät zu „realer Planung“. Was kostet das Projekt, wie sind die Fördersätze, was wird tatsächlich gebraucht?

Nach der Übergabe der Zuwendungsbescheide gehen die Antragsteller zunächst in Vorleistung. „Wenn die Rechnungen bezahlt sind, werden die Fördergelder überwiesen“, erläutert Martina Wessolowski.

Lesen Sie auch:

Von Doris Deutsch