Güstrow

Die Corona-Lage im Landkreis Rostock ist sehr angespannt. Das Gesundheitssystem ist an der Belastungsgrenze. Warum seit Sonnabend Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen bleiben müssen, wo sich die Menschen im Landkreis Rostock anstecken und ob das Impfangebot ausgebaut wird, beantwortete Landrat Sebastian Constien (SPD) am Montagmittag im neuen Format der OSTSEE-ZEITUNG, OZ-Live.

Theater, Kinos und Fitnessstudios sind geschlossen. Warum sind die Maßnahmen notwendig geworden?

Sebastian Constien: Wir sind über sieben Tage hinweg in der Stufe Rot. Am Ende ist es die aktuelle Corona-Landesverordnung, die besagt, dass die Landkreise, die in dieser Stufe sind, dann auch weitere Maßnahmen umzusetzen haben. Wir stehen im Landkreis Rostock bei der Sieben-Tage-Inzidenz bei 526, vor einem Jahr lag sie bei 13,4. Mittlerweile ist nicht nur sie entscheidend, sondern man berücksichtigt eben auch, wie weit das Gesundheitssystem belastet ist. Das findet man anhand der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz heraus plus Belegung der Intensivbetten.

Die Hospitalisierungsinzidenz ist auch noch mal gestiegen, liegt bei 13,4.

Ja, da tritt die Stufe Rot bei 9 ein, wir liegen bei 13,4. Bei der Intensivbettenbelegung tritt die Stufe Rot bei 15 ein, wir stehen bei 20,1. In den Bereichen kommen wir an die Belastungsgrenzen unseres Gesundheitssystems. Die Situation im Landkreis Rostock ist dramatisch, das Gesundheitssystem ist kurz davor, überlastet zu sein und daher bedarf es dieser weitergehenden Einschränkungen, die Ausfluss aus der Corona-Landesverordnung sind und die wir als Landkreis so umzusetzen haben.

In der Vergangenheit wurden schon Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Zahlen bleiben aber anhaltend hoch. Wo stecken sich die Menschen denn an?

Ich habe dazu Rücksprache mit der Amtsärztin Frau Dr. Von der Oelsnitz gehalten. Sie hat mir klar beschrieben, es lässt sich nicht mehr darstellen, woher die Infektionen kommen. Wir haben ein äußerst diffuses Geschehen in allen Bevölkerungsschichten. Es lässt sich auch nicht sagen, dass nur in den Kitas oder Schulen Infektionen übertragen werden. Es passiert überall, am Arbeitsort, in Einrichtungen. Es ist aktuell äußerst problematisch, Infektionsketten nachzuverfolgen und fast nicht mehr nachzuvollziehen.

Ist das der Grund, warum so viele Bereiche geschlossen werden? Weil es keine Hotspots gibt?

Sicherlich ist das auch ein Grund. Am Ende ist für uns aber die Corona-Landesverordnung entscheidend, die durch den Landtag beschlossen ist und natürlich auch in Rücksprache mit Wissenschaftlern und Medizinern. Ich denke, wir sind als Politik aktuell sehr gut beraten, der Wissenschaft zu vertrauen und die Maßnahmen umzusetzen, auch wenn sie, das muss ich deutlich sagen, unheimlich wehtun, auch mir. Die Kultureinrichtungen, gerade zur jetzigen Zeit mit den Weihnachtsaufführungen, zu schließen, sind unheimlich traurige und bittere Entscheidungen, die man treffen muss. Aber sie sind so umzusetzen, das ist die rechtliche Lage, daran sind wir als Verwaltung gebunden.

Sie sagten, das Gesundheitssystem ist am Limit. Das machte sich auch in der Vergangenheit schon bemerkbar, als die Mitteilung kam, dass das Gesundheitsamt nicht mehr alle persönlich anrufen kann, wenn die Quarantäne beendet ist. Gerät die Lage außer Kontrolle?

Nein. Im Landkreis Rostock haben wir in unserer aktuell gültigen Allgemeinverfügung dargestellt, dass diejenigen, die covid-19-positiv sind, von uns auch einen Bescheid für die Entisolierung erhalten. Wir haben in der Allgemeinverfügung die Möglichkeit eingeräumt, dass die, die covid-19-positiv sind, sich über eine PCR-Testung auch freitesten können, wenn sie das beim Landkreis anzeigen. Bis Mitte letzter Woche haben wir auch noch jeden, der positiv war, entsprechend begleitet und auch eine Entisolierungsverfügung ergehen lassen. Die Fallzahlen sind jetzt aber so hoch geworden, dass wir nicht mehr taggleich mit einer entsprechenden Verfügung auf den Positiven zugehen können.

Richtig ist, dass wir auf die Verantwortung der Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises Rostock setzen, bei denjenigen, die Kontaktpersonen sind. Da bitten wir, sich entsprechend über die Seiten des Landkreises Rostock zu informieren. Wir können nicht mehr taggleich jeden Einzelnen anrufen und darüber informieren. Da bitten wir auch um Mithilfe, um Selbstschutz, um Eigenverantwortung in der Bevölkerung, auch wenn das nicht immer ganz leicht ist. Wir müssen als Gesundheitssystem einfach mehr darauf setzen, dass sich informiert wird und dass die entsprechenden Regeln eingehalten werden.

Das gilt im Landkreis Rostock Der Landkreis Rostock ist in der Corona-Warnstufe „Rot plus“ eingeordnet. Seit Sonnabend sind Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Theater, Kinos, Fitnessstudios oder Indoorspielplätze geschlossen. Für den Einzelhandel gilt die 2G-Regel, außer es dient dem alltäglichem Bedarf. Am Arbeitsplatz sowie in Bus und Bahn gilt weiterhin 3G. Am Montagabend lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 527,5, die Auslastung der Intensivbetten bei 19,1 und die Sieben-Tage-Hospitalisierung bei 10,6.

Was passiert, wenn die Maßnahmen nicht ausreichen?

Diese Frage ist in Richtung des Bundes und des Landes zu stellen. Ich nehme wahr, dass man vonseiten des Bundes von einem Lockdown noch nicht sprechen will. Wir müssen versuchen, im Rahmen des aktuellen Geschehens, mit den bestehenden Regelungen die Situation in den Griff zu bekommen. Das geht aus meiner Sicht viel über Kommunikation, über das Gewinnen von Einsicht innerhalb der Bevölkerung – und auch diejenigen, die sich an die Regeln halten, entsprechend zu belohnen und Anreize zu schaffen, dass möglicherweise der ein oder andere Unentschlossene auch zum Impfen geht.

Wobei ich hier ganz klar sagen muss: Zu einer Impfpflicht kann man stehen, wie man will, am Ende wird es der Bundestag entscheiden müssen. Ich bin kein Freund davon, weil ich immer, in jeder Situation sage, dass man sich am Ende frei entscheiden soll, wie man mit der Impfung umgeht. Politik muss in der Lage sein, mit Argumenten zu überzeugen.

Sie sprachen an, dass diejenigen, die die Regeln befolgen oder sich entscheiden, sich jetzt impfen zu lassen, auch belohnt werden könnten. Wie meinen Sie das?

Ich bin kein Freund von 2G plus. Impfen galt als Versprechen, dann wird alles besser. Jetzt diejenigen, die geimpft sind, wieder aufzufordern, sich in vielen Einrichtungen zu testen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Viele sagen sich dann, warum habe ich mich impfen lassen. Hier muss Politik einen Weg finden.

3G am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn, 2G plus in der Gastronomie. Wie soll das kontrolliert werden? Kann der Landkreis das überhaupt?

Laut der aktuellen Corona-Landesverordnung müssen die kommunalen Ordnungsbehörden mitkontrollieren. Wir reagieren als Gesundheitsamt auf Anzeigen. Ich kann verstehen, wenn das eine oder andere Ordnungsamt bei der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr hinterherkommt, alles zu kontrollieren. Insofern kann man nur die Bitte nach außen senden, die Corona-Regeln einzuhalten.

Der Weg aus der Pandemie ist das Impfen. Im Impfzentrum des Landkreises Rostock auf dem Flughafen Rostock-Laage kann man sich derzeit nur mit Termin eine Impfung abholen. Plant der Landkreis, das Impfangebot auszubauen, vielleicht mit mobilen Teams?

Wir haben weiterhin mobile Impfteams im Einsatz, insbesondere in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Wir sind aktuell in Gesprächen mit den hauptamtlichen Bürgermeistern und leitenden Verwaltungsbeamten darüber, dass wir auch dezentral in den Orten Impfungen anbieten wollen. Ich bin froh darüber, dass wir in Laage ein Impfzentrum haben, in dem wir fünf Tage die Woche impfen. Ich glaube schon, dass eine terminierte Abarbeitung aktuell sinnvoll ist, insbesondere was Logistik und Planung angeht. Wir haben in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viele Impfungen durchgeführt, aber die Impfbereitschaft sinkt auch schon wieder. Woran das liegt, kann ich nicht sagen.

3G-Regeln, 2G-plus-Regel: In vielen Bereichen werden Schnelltests benötigt. Es gibt einige Testzentren und private Initiativen, die Testzentren aufgebaut haben. Aber die Warteschlangen reißen nicht ab, das Angebot scheint nicht zu reichen. Plant der Landkreis, hier unterstützend einzugreifen?

Wir als Landkreis betreiben kein Testzentrum. Wir beauftragen diejenigen, die sich bei uns melden, dass sie ein Testzentrum errichten wollen. Wir können nur bitten, wer dazu in der Lage ist, soll sich beim Ordnungsamt melden.

Von Anja Levien